La moda dello snowboard
In questo video d'archivio RSI del 1995 scopriamo lo snowboard, non solo un attrezzo alternativo allo sci ma una vera filosofia con la sua moda e le sue tendenze.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.