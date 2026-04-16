La polemica patriottica sui condimenti infuria, ma l’Aromat non è mai stato del tutto svizzero

Aromat, immancabile in moltissime cucine in Svizzera. Keystone / Laurent Gillieron

L'azienda produttrice dell'Aromat, Knorr, diventa statunitense. Ma la resistenza si profila: secondo molte persone, il condimento molto amato nella Confederazione deve rimanere in patria, anche se non è mai stato davvero del tutto svizzero.

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Nico Schwab, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Patriotischer Würze-Knatsch – dabei war Aromat nie heimisch originale Di più Patriotischer Würze-Knatsch – dabei war Aromat nie heimisch

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Sale, esaltatori di sapidità, lattosio, amido di frumento, olio di girasole e di palma, cipolle, aglio, curcuma, agenti antiagglomeranti, estratti di funghi e spezie: gli ingredienti non sembrano così spettacolari.

Ma l’Aromat è molto più di una semplice spolverata di spezie. Per molte persone nella Confederazione è IL barattolo giallo e verde che deve essere presente in ogni armadietto delle spezie. Diversi media si riferiscono a questo condimento come alla “spezia cult svizzera” o all'”oro giallo della Svizzera”.

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Ora il produttore di aromi Knorr avrà un nuovo proprietario. Migliaia di persone, in Svizzera, sono indignate.

Dall’Europa agli Stati Uniti

Tutto nasce da un annuncio di inizio aprile: il Gruppo Unilever ha comunicatp la vendita di gran parte della sua divisione alimentare, tra cui Knorr, al più grande produttore di spezie al mondo, McCormick.

>> Prodotti svizzeri di culto: sono ancora prodotti nella Confederazione?

Precedente Seguente Nel 1931 la fabbrica di cioccolato Suchard di Neuchâtel lanciò sul mercato Sugus, la famosa caramella svizzera al succo di frutta. Nel 1990 un gruppo statunitense acquisì la Suchard. Tre anni dopo l’intera produzione fu trasferita all’estero. Keystone / Christian Beutler Anche Ovomaltine è considerato un marchio svizzero di culto. La bevanda fu inventata a Berna alla fine del XIX secolo dal farmacista e chimico Georg Wander. Sebbene l’”Ovi” o “Ovo” venga fabbricata in diversi Paesi, la produzione continua anche a Neuenegg, nei pressi di Berna. (nella foto: lo sciatore svizzero Ralph Olinger alla fine degli anni Quaranta) Photopress-Archiv / Str Il Toblerone è stato inventato a Berna nel 1908. Tuttavia, il cioccolato triangolare appartiene già dal 1990 al gruppo statunitense Mondelez. Nel 2022 l’azienda è stata oggetto di critiche quando una parte della produzione è stata delocalizzata in Slovacchia. Solo da quando l’azienda ha investito nello stabilimento di produzione di Berna nel 2025, Toblerone può nuovamente dichiararsi “fabbricato in Svizzera”. Keystone/epa/apa/Georg Hochmuth L’acqua minerale Valser proviene dai Grigioni, ma è stata venduta a Coca-Cola negli Stati Uniti già nel 2002. In Svizzera sono sorte preoccupazioni riguardo a una possibile “americanizzazione” di Valser. Tuttavia, l’acqua continua a essere imbottigliata a Vals. La distribuzione, la strategia e i profitti sono invece gestiti dal gruppo internazionale. Keystone / Gian Ehrenzeller Hero – nota per i suoi vasetti di marmellata – è stata fondata nel 1886 a Lenzburg (canton Argovia). Nel 1995 Hero è stata acquisita dal gruppo tedesco Schwartau e oggi è di proprietà della famiglia Oetker. Nel 2024 ha chiuso l’ultimo stabilimento produttivo a Lenzburg. Negli ambienti economici, Hero è considerata un esempio di graduale “de-svizzerizzazione” di un’azienda tradizionale. Keystone / Walter Bieri Il più grande birrificio della Svizzera è stato fondato nel 1876 e acquisito dal Gruppo Carlsberg nel 2000. Feldschlösschen continua a produrre le proprie birre in Svizzera. Keystone / Alessandro Della Valle Fotografia 1

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Sebbene l’azienda non fosse in precedenza in mani svizzere – Unilever è britannico-olandese – molti svizzeri e svizzere non vedono di buon occhio la vendita al produttore statunitense.

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Temono che gli americani chiudano il sito produttivo di Thayngen (canton Sciaffusa) e che la spezia nazionale elvetica non venga più prodotta nella Confederazione. Il promotore commerciale sciaffusano Christof Schärrer, ad esempio, ha invitato la gente a insaporire ancora di più i propri piatti con l’Aromat. Di recente ha dichiarato a SRF che ciò dovrebbe contribuire a far sì che la produzione rimanga in Svizzera.

“L’Aromat appartiene alla Svizzera”

Michael Oehl, un giovane imprenditore di Basilea, è andato oltre e ha lanciato una petizione intitolata “Aromat ghört dr Schwiiz” (“L’Aromat appartiene alla Svizzera”). Il barattolino giallo-verde non è un prodotto ordinario. “Fa parte del DNA svizzero”, scrive Oehl nella petizione.

L’obiettivo della petizione Secondo il sito web dell’organizzazione Campax, la petizione sull’Aromat è rivolta a McCormick, Unilever e al ministro dell’economia svizzero Guy Parmelin. Tuttavia, interpellato, il primo firmatario Michael Oehl ha spiegato che la raccolta di firme è un’iniziativa imprenditoriale e non politica. “Non chiediamo l’intervento dello Stato o dell’economia”, ma di “sederci allo stesso tavolo” di McCormick e Unilever. “Cerchiamo un contatto come partner di dialogo. Le oltre 10’000 firme sono il nostro mandato per questo dialogo”, scrive Michael Oehl a SRF.

La petizione chiede che il mantenimento del sito di produzione di Thayngen sia garantito e che la ricetta di Aromat venga mantenuta. Inoltre, domanda di verificare la presenza di eventuali acquirenti svizzeri o se sia possibile una partecipazione elvetica prima che la vendita sia finalizzata. Secondo il sito web, oltre 10’000 persone hanno già firmato la petizione.

Ma l’Aromat è davvero la nostra “spezia nazionale”? Paul Imhof, giornalista in pensione e autore del libro Il patrimonio culinario della Svizzera, risponde: “Direi di no”. “Il Cervelat è anche chiamato la salsiccia nazionale svizzera, ma è molto meno comune in Ticino, per esempio, che nella Svizzera tedesca”. La Svizzera e le sue regioni non sono così uniformi come spesso si pensa.

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Il fatto che l’Aromat sia considerato una spezia di culto svizzera ha molto a che fare con l’identità, o meglio con la sua perdita: in un mondo sempre più internazionale, si teme di perdere qualcosa di svizzero. Soprattutto per quanto riguarda la cucina, in questo Paese è possibile mangiare a livello internazionale come mai prima d’ora: si pensi ai negozi di kebab, ai ristoranti thailandesi e alle pizzerie.

Aromat – un’idea svizzera con spezie estere A metà del XIX secolo, l’imprenditore tedesco Carl Heinrich Knorr fondò nella città sveva di Heilbronn l’azienda che in seguito produsse l’Aromat. Verso la fine del secolo, suo figlio aprì la prima filiale a St. Margrethen, in Svizzera, che poco dopo fu trasferita a Thayngen. Da qui, l’azienda esportò presto le sue zuppe in bustina in tutta la Confederazionee in mezzo mondo. Dopo la Seconda guerra mondiale, il grande chef svizzero Walter Obrist elaborò a Thayngen nuove ricette per varie zuppe, anche in forma di granulato. Inventò l’Aromat nel 1953. Knorr ne distribuì circa 30’000 barattoli a pub e ristoranti di tutta la Svizzera. Nel giro di pochi mesi, Aromat divenne noto e popolare in tutto il Paese.

Allo stesso tempo, si assiste a una tendenza verso la “cucina del territorio”, che torna a concentrarsi sulla regionalità e sul significato culturale dei piatti. “È un continuo tira-e-molla”, dice Imhof.

A coloro che sono preoccupati per l’Aromat, Imhof ricorda che altri prodotti iconici come Sugus, Toblerone e Ovomaltina sono già stati acquistati e/o la loro produzione è stata trasferita all’estero. Non è in grado di giudicare se questo sia un male. Tuttavia, accoglie con favore l’attuale discussione in merito.

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