La popolazione elvetica apprezza sempre più le vacanze in Svizzera

Le destinazioni mediterranee sono troppo calde per molte persone, che in estate preferiscono restare più al fresco in montagna. Il mare può aspettare la primavera o l’autunno. Keystone / Gian Ehrenzeller

Escursioni nel Giura, abbuffate in Ticino, gite in bicicletta nei Grigioni. La Svizzera è una destinazione turistica sempre più popolare per chi vi abita.

Laura Meyer, direttrice del gruppo di viaggi Hotelplan, si è resa conto che la Svizzera è diventata una destinazione turistica tutti i mesi dell’anno. È probabile che la pandemia abbia avuto un ruolo importante nella crescita del turismo interno, poiché molte persone hanno trascorso le vacanze in patria a causa delle restrizioni per i viaggi all’estero.

Molte persone svizzere si sono innamorate della Svizzera, come dice Martin Nydegger, direttore generale di Svizzera Turismo. E questa storia d’amore continua ancora oggi: “La percentuale di ospiti svizzeri è oggi più alta rispetto a prima della pandemia. Ciò significa che molti di coloro che si sono innamorati, lo restano. Altri vogliono o sono alla ricerca di un cambiamento”.

“I viaggi verso destinazioni mediterranee si stanno spostando sempre più verso l’autunno e la primavera.” Laura Meyer – Hotelplan

Questo effetto è visibile anche nel numero di pernottamenti. Prima della pandemia, gli ospiti provenienti dalla Svizzera rappresentavano 16-17 milioni di pernottamenti all’anno. Dopo la pandemia, le cifre sono notevolmente aumentate: 20-21 milioni. Ciò significa che gli ospiti svizzeri rappresentano quasi la metà di tutti i pernottamenti nella Confederazione.

Ciò va naturalmente a vantaggio del Ticino, che da tempo è una meta di vacanza molto apprezzata nella Svizzera tedesca. Ma non è solo il Ticino a trarne vantaggio, sottolinea Martin Nydegger: “Si nota che anche dalla Svizzera occidentale è aumentata l’attività di viaggio. I grigionesi devono ora parlare molto più francese di quanto non facessero prima del coronavirus e, in cambio, gli svizzero-francesi possono parlare più tedesco, perché anche i germanofoni sono desiderosi di scoprire la Svizzera francese”.

Il cambiamento climatico stravolge le abitudini

Oltre alla pandemia, anche il cambiamento climatico sta influenzando sempre più le destinazioni di viaggio, osserva Laura Meyer: “I viaggi verso destinazioni mediterranee si stanno spostando sempre più verso l’autunno e la primavera, e poi le montagne sono un’ottima alternativa in estate”.

Tuttavia, l’aria di montagna e le acque rinfrescanti non sono apprezzate solo dagli ospiti svizzeri, ma anche di quelli stranieri, secondo Nydegger. Per loro probabilmente non è ancora la ragione principale del viaggio, ma è un piacevole punto di forza del soggiorno nella Confederazione.

Questo vale, ad esempio, per gli ospiti provenienti da regioni calde come il mondo arabo o l’India, che rappresentano già gruppi di viaggiatori molto importanti per la Svizzera.

La guerra come ostacolo

Martin Nydegger teme che proprio gli ospiti facoltosi degli Stati del Golfo e dell’Arabia Saudita, che desiderano trascorrere le loro vacanze nella fresca Svizzera, possano ora essere direttamente o indirettamente colpiti dagli eventi bellici: “L’incertezza prevale. Le persone sono diventate un po’ riluttanti a viaggiare perché, anche se vorrebbero farlo, forse temono di non poter tornare se i collegamenti fossero limitati”.

Dal punto di vista del settore turistico, la durata dell’incertezza in Medio Oriente sarà un fattore decisivo.

