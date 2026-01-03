L’attrezzatura per lo sci
Sci di 5 cm più lunghi della propria statura (per i principianti), attacchi ben ingrassati e tute belle, ma sicure. In questo video d'archivio RSI del 1987 sentiamo i consigli dell'esperto per un buon equipaggiamento per lo sci.
