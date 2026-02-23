Le funivie conquistano le grandi città – con tecnologia svizzera
Le cabine dell’azienda CWA di Olten si vedono in tutto il mondo. Sempre più spesso vengono utilizzate nelle funivie urbane delle grandi città.
In montagna, le funivie sono attualmente molto frequentate. Ma al di fuori delle zone sciistiche e dei percorsi escursionistici, in Svizzera se ne trovano poche. Il discorso è diverso in Sudamerica, dove le cabinovie sono parte integrante della rete di trasporti pubblici nelle grandi città.
A Città del Messico, per esempio, ci sono tre linee di funivia; la realizzazione di altre due è prevista a breve. Una volta completata l’espansione, la rete nell’area metropolitana di Città del Messico sarà lunga oltre 60 chilometri. Un’ulteriore estensione è tema di discussione.
Una delle nuove linee sarà lunga circa 15 chilometri, la più lunga “funivia urbana” del mondo secondo il produttore Doppelmayr. Per questa linea, a fornire le cabine è la sua filiale svizzera, la CWA di Olten. Oltre 460 cabine saranno prodotte nel Canton Soletta e consegnate in Messico. La nuova linea dovrebbe entrare in esercizio nel 2028.
Si tratta di uno dei numerosi incarichi internazionali della CWA. Da decenni l’azienda fornisce le sue cabine in tutto il mondo, ad esempio in Vietnam, Nuova Zelanda, Bolivia o Turchia. Ogni anno l’impresa, che conta 150 collaboratori, produce circa 2’000 cabine.
A differenza delle zone sciistiche, nelle città le cabine non hanno supporti per sci e snowboard applicati alle portiere. Ci sono però sedili ribaltabili per fare spazio a sedie a rotelle e passeggini oppure indicatori di fermata come negli altri mezzi di trasporto pubblico.
“Al loro interno ricordano più un tram o un autobus”, afferma il direttore della CWA, Thomas Hunziker. Le cabine sono pensate per le pendolari e i pendolari. “Fondamentalmente, però, si tratta di cabine standard, come quelle utilizzate anche nelle località di sport invernali.”
“Negli ultimi anni abbiamo costruito sempre più funivie urbane in America latina, a La Paz, per esempio, un’intera rete con dieci linee.” Per questo progetto, CWA ha fornito 1’500 cabine alla Bolivia. Con le funivie si apre un nuovo livello di mobilità nelle grandi città congestionate, spiega Hunziker. E la popolazione utilizza intensamente questi impianti.
Nell’area metropolitana di Città del Messico vivono circa 20 milioni di persone. I trasporti pubblici sono al limite, le strade spesso intasate e l’aria è di scarsa qualità a causa delle numerose emissioni. Con le funivie si ottiene rapidamente un alleggerimento, afferma Andreas Fischbacher, direttore di Doppelmayr America Latina. Una nuova linea della metropolitana richiede circa dieci anni di lavori, una funivia due o tre.
Le nuove cabinovie urbane significano lavoro per la CWA di Olten. “Un incarico in una località sciistica prevede 50–70 cabine; un progetto urbano 400–500”, afferma il direttore Thomas Hunziker. Ciò richiede spesso personale temporaneo o superfici di produzione aggiuntive. “Proveniamo dal settore invernale e il turismo di montagna rimane il nostro segmento di mercato più importante, ma per le funivie urbane c’è ancora molto potenziale a livello mondiale.”
Tradotto con il supporto dell’IA/Zz
