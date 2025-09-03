The Swiss voice in the world since 1935
Le imprese svizzere alla conquista del mercato iracheno

immagine aerea
Veduta aerea di un centro commerciale di Kirkuk, nel nord dell’Iraq Afp Or Licensors

Dopo decenni di guerra, l’Iraq torna ad attirare finanziatori stranieri: in meno di due anni sono stati investiti 64 miliardi di dollari. Questo rinnovato interesse si inserisce in una strategia di diversificazione economica, benché il Paese dipenda ancora per il 95% dai proventi del petrolio. A un anno dall’apertura dell’ambasciata svizzera a Baghdad, le aziende elvetiche iniziano a esplorare le opportunità offerte dal mercato iracheno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Anne Sophie Le Mauff, RTS

Almeno 25 società svizzere sono attive in Iraq. Si tratta principalmente di multinazionali o grandi imprese che operano nei settori farmaceutico, delle infrastrutture elettriche, dell’agroalimentare e dei beni di consumo.

Questa dinamica ha vissuto un’accelerazione dopo la riapertura dell’ambasciata svizzera a Baghdad, avvenuta un anno fa dopo 33 anni di assenza. Dalla sua nomina, l’ambasciatore Daniel Hunn si impegna a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi. “L’Iraq è diventato molto più stabile rispetto al passato. L’iniziativa di diversificazione economica rappresenta un’ottima opportunità per le imprese svizzere interessate a entrare nel mercato”, spiega alla RTS.

Il “made in Switzerland” conquista gli iracheni

In Iraq, il fabbisogno di investimenti ammonta a circa 450 miliardi di dollari. Un potenziale che Rasha Oudeh, imprenditrice di origine giordana residente a Zurigo, intende sfruttare. Attiva da 18 anni nel settore farmaceutico iracheno, ha appena fondato la Swiss Iraqi Business Association, una piattaforma pensata per facilitare gli scambi tra imprese svizzere e irachene.

Il servizio di RTS (in francese):

Contenuto esterno

“Creare connessioni tra Iraq e Svizzera, non solo con i grandi gruppi ma anche con le PMI, è fondamentale”, sottolinea. “Ogni anno l’Iraq dispone di circa 150 miliardi di entrate petrolifere. Le risorse ci sono, ma il Paese ha bisogno di partner per ricostruirsi e modernizzare il proprio settore privato”, aggiunge.

Secondo lei, la Confederazione gode di un’immagine molto positiva tra gli iracheni: “Per loro, la Svizzera è sinonimo di qualità, equità, tranquillità. Tutto ciò che proviene dalla Svizzera è rispettato”.

Appello alle banche svizzere per modernizzare l’Iraq

Mohammed al Najar, direttore generale del Fondo iracheno per lo sviluppo e consigliere del Primo ministro in materia di investimenti, insiste sull’importanza della qualità e del trasferimento di competenze nei partenariati economici. A suo avviso, la legislazione irachena favorisce le offerte che garantiscono le migliori condizioni al Paese — e non semplicemente i prezzi più bassi. “Per esempio: formazione, trasferimento di know-how, garanzie, tutto questo… e gli svizzeri sono i migliori in questi ambiti”, afferma.

Intende inoltre rafforzare la cooperazione bancaria: “Parlerò con diverse banche per cercare di convincere gli istituti svizzeri a venire qui, affinché ci aiutino a creare un sistema bancario iracheno basato sul know-how svizzero”.

Un mercato promettente, ma fragile

Nonostante la relativa stabilità dell’Iraq, l’ambasciatore svizzero Daniel Hunn sottolinea che le tensioni regionali, come il conflitto tra Israele e Iran, frenano la volontà delle imprese straniere di insediarsi nel Paese. “Questa instabilità nell’area è molto negativa per uno Stato che sta cercando di svilupparsi economicamente e di costruire un quadro economico interessante per gli investitori stranieri”, spiega.

A queste incertezze geopolitiche si aggiungono le ingerenze esterne, l’instabilità politica, la corruzione e le difficili riforme istituzionali. Tutti fattori che ostacolano la fiducia degli investitori, fondamentale per la ricostruzione dell’Iraq.

