Le marmotte vivono più in alto rispetto al passato

Le marmotte preferiscono ambienti aperti, quindi non possono adattarsi alla foresta. Keystone / Sigi Tischler

Le marmotte vivono in media 86 metri più in alto rispetto a 40 anni fa, secondo uno studio condotto nella valle della Dischma, vicino a Davos (canton Grigioni). Ciò significa che il loro spazio vitale si sta riducendo. Il loro limite superiore assoluto, infatti, non è cambiato ed è rimasto a 2’700 metri di altitudine.

3 minuti

RTS, Keystone-ATS Altre lingue: 2 Deutsch de Das Klima treibt die Murmeltiere in die Höhe Di più Das Klima treibt die Murmeltiere in die Höhe

Français fr A Davos, les marmottes vivent plus haut, notamment à cause du réchauffement climatique originale Di più A Davos, les marmottes vivent plus haut, notamment à cause du réchauffement climatique

Le marmotte stanno migrando a causa dei cambiamenti climatici, ma non molto lontano. È questa la conclusione di uno studio condotto da Anne Kempel, biologa dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) e pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution. L’istituto sottolinea che il loro habitat non viene alterato in modo sostanziale a causa dei cambiamenti climatici.

La ricercatrice ha studiato l’altitudine a cui vivono principalmente le marmotte oggi e ha confrontato i risultati con i dati del 1982. I risultati: la maggior parte delle famiglie di animali che ha osservato nella valle della Dischma, vicino a Davos, vive oggi circa 86 metri più in altitudine rispetto a 42 anni fa, a circa 2’500 metri.

Necessità di terreno per scavare, neve e alcune piante

“Ma il limite superiore assoluto non si è spostato”, spiega la scienziata, citata in un comunicato stampa dell’SLF. Si ferma a un’altitudine di 2’700 metri. Questo era già il caso nel 1982. “Probabilmente altri fattori svolgono un ruolo più importante delle temperature più elevate”, osserva Anne Kempel. A un’altitudine troppo elevata, gli animali non troverebbero terreno in cui scavare le loro tane, altamente ramificate.

Durante il letargo, le marmotte hanno bisogno di uno strato di neve il più spesso possibile per isolare il terreno dal freddo. “È proprio dove oggi vive la maggior parte dei gruppi che si riscontrano le condizioni migliori per soddisfare questi requisiti”, secondo la biologa.

A ciò si aggiunge il fatto che le piante contenenti acido linoleico sono una parte importante della dieta delle marmotte. Questo acido grasso insaturo regola la temperatura corporea degli animali in inverno. Anne Kempel ipotizza che “queste piante potrebbero aver spostato il loro areale verso terreni più alti”.

Contenuto esterno

Stress da calore a 25 gradi

Anne Kempel e il suo team hanno utilizzato gli stessi metodi dei loro predecessori del 1982. Per una o due ore, hanno osservato con binocoli e telescopi 25 aree sui pendii della valle della Dischma e hanno contato le marmotte. Sono stati poi utilizzati modelli statistici al computer per estrapolare la probabile popolazione di marmotte e arrivare a questo risultato.

Tuttavia, questa osservazione vale solo per la regione di Davos e forse per aree simili. Nelle zone più basse delle Alpi, invece, la situazione potrebbe diventare sempre più difficile per questi animali. A temperature superiori ai 25 gradi, le marmotte soffrono di stress da calore.

Nella valle della Dischma, in media ci sono per ora solo sei giorni all’anno in cui la temperatura supera questa temperatura, troppo pochi per avere un effetto negativo. Tuttavia, la situazione si è già inasprita, poiché il limite della foresta sta lentamente ma inesorabilmente risalendo. “Le marmotte preferiscono ambienti aperti, quindi non possono adattarsi alla foresta e, non potendo salire oltre, il loro spazio vitale si sta riducendo”, conclude Anne Kempel.

Contenuto esterno

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz