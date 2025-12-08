Le razze tradizionali di bestiame svizzero sono a rischio di estinzione?

La nuova Ordinanza sull'allevamento minaccia le razze rare di bestiame, secondo le organizzazioni che le difendono. SRF

La nuova ordinanza federale sull’allevamento renderà più difficile allevare razze di bestiame rare, secondo le associazioni del settore e i difensori di queste specie, che avvertono del rischio di declino.

Minacciata di estinzione? La pecora dell’Oberland grigionese ha una storia travagliata. Decenni fa, il suo predecessore, la pecora di Tavetsch, era praticamente scomparso in Svizzera. Con i pochi esemplari rimasti e animali simili è stato avviato un nuovo allevamento.

Oggi, l’associazione per la salvaguardia della pecora dell’Oberland grigionese lancia nuovamente l’allarme. Alla domanda se questa razza potrebbe sparire, Ernst Oertle, presidente dell’associazione, risponde: “Sì, è possibile. Ci difendiamo e facciamo tutto il possibile affinché ciò non accada”.

La preoccupazione di questo allevatore è dovuta alla nuova ordinanza federale sull’allevamento, che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio. Essa richiede valutazioni più complesse e quindi più costose, che potrebbero spingere alcuni professionisti a rinunciare a questa attività. Inoltre, le valutazioni rischiano di essere effettuate più spesso da esperti esterni piuttosto che dai membri delle associazioni.

“Come associazione, perdiamo il contatto con allevatrici e allevatori, e l’accompagnamento scompare”, deplora Ernst Oertle. Secondo lui, ciò potrebbe avere conseguenze sulla diversità genetica degli animali. “In tal caso, la pecora dell’Oberland grigionese sarà in pericolo”, aggiunge.

Attualmente in Svizzera ci sono circa 1’500 pecore dell’Oberland grigionese. SRF

Secondo la fondazione ProSpecieRara, altre razze sono minacciate. La Svizzera conta 38 razze tradizionali, tra cui capre, galline, maiali e bovini, molte delle quali saranno messe sotto pressione dalla nuova ordinanza. Secondo i loro difensori, il problema non risiede solo nelle valutazioni, ma anche nella definizione dei programmi di allevamento.

In futuro, un programma sarà riconosciuto come tale solo se mira al miglioramento di una razza. Tuttavia, per le razze tradizionali, l’obiettivo è la conservazione. “Questo è un problema, perché temiamo che la salvaguardia della diversità genetica delle razze passi in secondo piano”, spiega Maya Hiltpold, responsabile del progetto Animali presso ProSpecieRara.

La valutazione degli ovini è attualmente elementare. Secondo la Confederazione, non è più adeguata e deve essere più accurata. Le organizzazioni di categoria temono le conseguenze. SRF

Per ProSpecieRara, due motivi giustificano la protezione e la promozione delle razze rare: fanno parte del patrimonio culturale svizzero e sono adattate al paesaggio e all’agricoltura del Paese. “Non sappiamo di quali caratteristiche avremo bisogno in futuro”, osserva Maya Hiltpold. Per questo ritiene essenziale preservare una grande diversità.

ProSpecieRara si occupa di 38 razze rare svizzere, tra cui la capra Grigia. Secondo la fondazione, molte di queste razze sono minacciate dalla nuova Ordinanza. SRF

Dal canto suo, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ridimensiona queste preoccupazioni. Sostiene che i cambiamenti saranno modesti e che il miglioramento di una razza può anche significare la sua conservazione.

Christian Stricker, responsabile dell’allevamento animale presso l’UFAG, spiega: “I miglioramenti non devono riguardare sempre caratteristiche economiche importanti. Possono anche mirare alla gestione della consanguineità”. La conservazione di una razza può quindi costituire perfettamente l’obiettivo di un programma di allevamento, secondo lui.

Anche la gallina barbuta dell’Appenzello è sostenuta da ProSpecieRara. SRF

L’UFAG afferma di essere consapevole dell’importanza delle razze da reddito rare. “Abbiamo lo stesso obiettivo di ProSpecieRara. Destiniamo 4,75 milioni di franchi ai contributi per la loro conservazione”, indica Christian Stricker. “È biodiversità in azione. Ignoriamo quali caratteristiche genetiche saranno cruciali un giorno”, sottolinea.

Le razze svizzere rare devono essere protette e promosse: su questo punto, ProSpecieRara e l’UFAG sono d’accordo. Ma la nuova ordinanza è il miglior mezzo per raggiungere questo obiettivo? La questione resta aperta.

