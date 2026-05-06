Pattuglie a cavallo con droni, la nuova unità speciale dell’Esercito svizzero

Tecnologie tradizionali e moderne insieme: le pattuglie a cavallo sperimentano l'uso di droni di sorveglianza. SRF / Mario Gutknecht

L'Esercito svizzero si è affidato ai cavalli fin dalla sua nascita e ora li sta abbinando alle tecnologie più recenti: i droni.

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Oggi i droni sono parte integrante della guerra come lo erano un tempo i cavalli. Un piccolo gruppo di giovani reclute sta imparando a usarli entrambi nell’ambito di un programma di addestramento speciale. Svolgono incarichi di pattuglia e sorveglianza.

L’interazione tra il quadrupede e il drone deve essere praticata. Una giovane recluta afferma che il cavallo deve abituarsi al drone, perché all’inizio tutto ciò che è nuovo gli fa paura. Insieme a un collega, sta svolgendo una missione di ricognizione ai margini della foresta.

Con l’aiuto dei cavalli vengono sorvegliate soprattutto le zone che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili. E grazie ai droni, l’area coperta si estende ulteriormente. SRF

L’Esercito svizzero utilizza i cavalli da molto tempo. Cent’anni fa, le forze armate disponevano di decine di migliaia di animali. Oggi, ne hanno solo 300. Vengono utilizzati principalmente per la sorveglianza di determinati luoghi, ad esempio di infrastrutture critiche con un ampio perimetro, come l’aeroporto di Zurigo, dove non ci sono molti percorsi facilmente agibili intorno alla pista.

Ancora oggi l’esercito svizzero impiega i cavalli e ogni anno circa 16 reclute vengono addestrate a questo scopo. SRF / Mario Gutknecht

“Il cavallo può muoversi più velocemente della pattuglia a piedi”, afferma il comandante Kim Schätti. È lui il responsabile degli animali dell’esercito.

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I cavalli possono reagire rapidamente e in modo relativamente silenzioso su terreni diseguali e accidentati. I droni, invece, permettono ai soldati di sorvegliare il terreno di notte, grazie alle telecamere termiche che riescono a distinguere persone e animali anche al buio.

Circa la metà dei cavalli dell’Esercito si trova nella regione di Berna, a Schönbühl, ad esempio, dove vengono addestrati cavalieri e cavalli.

Il monitoraggio può essere garantito anche di notte grazie alle termocamere. SRF

“I cavalli possono fornire un servizio che nessun altro può fornire”, afferma Schätti. Il drone è un complemento ideale: la combinazione è migliore di un elicottero, più flessibile, e permette di monitorare più luoghi contemporaneamente. Le pattuglie a cavallo possono quindi essere impiegate per sorvegliare aree molto vaste.

Nel corso di ogni scuola reclute vengono addestrati circa 16 soldati come cavalieri di pattuglia.

L’esercito svizzero ha bisogno di denaro, che al momento scarseggia. Ne abbiamo parlato nel nostro dibattito filmato Let’s Talk:

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