L’inverno delle valanghe del 1951, un campanello d’allarme per la ricerca e la politica

Strutture di protezione dalle valanghe nella stazione invernale di Andermatt-Oberalp-Sedrun. Keystone / Urs Flueeler

L’inverno delle valanghe del 1951 fu il più catastrofico del XX secolo e diede l’impulso fondamentale alla protezione dalle valanghe così come esiste oggi.

4 minuti

Curdin Vincenz, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Lawinenschutz Schweiz – der Winter 1951 war ein Weckruf originale Di più Lawinenschutz Schweiz – der Winter 1951 war ein Weckruf

Français fr L’hiver meurtrier de 1951, un électrochoc politique et scientifique pour la lutte contre les avalanches Di più L’hiver meurtrier de 1951, un électrochoc politique et scientifique pour la lutte contre les avalanches

Nel 1951 si verificò una configurazione meteorologica che capita ogni 50–100 anni: in pochi giorni – in gennaio sul versante nordalpino e in febbraio su quello sudalpino – caddero enormi quantità di neve. Furono misurati da due a quattro metri di neve fresca, da quattro a sei volte la media mensile di gennaio e febbraio.

Grande distruzione in molte regioni di montagna

Dai pendii montani si staccarono innumerevoli valanghe, molte delle quali si abbatterono fino a valle distruggendo complessivamente 1’500 edifici. 98 persone persero la vita e più di 200 capi di bestiame vennero sepolti sotto la neve.

Precedente Seguente Andermatt sepolto dalla neve: nel villaggio urano, il 20 gennaio 1951 morirono 13 persone a causa della valanga. Screenshot: Schweizerische Filmwochenschau Bundesarchiv (BAR) Membri dell’esercito cercano superstiti ad Andermatt. Screenshot: Schweizerische Filmwochenschau Bundesarchiv (BAR) Cono di valanga ad Airolo (Ticino) – qui il 12 febbraio 1951 morirono 10 persone. SLF archiv Il campanile di Airolo spunta dalla massa di neve. SLF archiv Una casa distrutta a Vals (Grigioni). Qui una valanga causò la morte di 19 persone il 20 gennaio 1951. SLF archiv I villaggi isolati furono riforniti per via aerea. Parole scritte nella neve su un alpeggio in Val Monastero (Grigioni). SLF archiv Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Le località più colpite furono Vals (canton Grigioni), Andermatt (Uri) e Airolo (Ticino). Stefan Margreth dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos afferma oggi: “Il 1951 è stato sicuramente di gran lunga l’evento valanghivo di maggior portata del XX secolo”.

Ondata di solidarietà – e conseguenze politiche

Nel 1951, le radio, i quotidiani e le riviste come la Schweizer Illustrierte, insieme al Cinegiornale svizzero, fecero sì che la notizia e le immagini degli edifici distrutti e della disperazione delle persone raggiungessero tutto il Paese.

Il risultato fu un’ondata di solidarietà, con campagne di raccolta fondi a livello nazionale. Anche la politica reagì rapidamente. “L’inverno delle valanghe del 1951 fu un campanello d’allarme. L’entità della distruzione mostrò che la protezione dalle valanghe era insufficiente e che bisognava investirvi più denaro”, afferma Margreth.

Muri a secco come protezione dalle valanghe: prima del 1951 era l’unica misura utilizzata per difendersi dalle slavine. SLF archiv

La Confederazione, poco tempo prima, aveva deciso di ridurre i propri contributi alla protezione dalle valanghe. Il Parlamento annullò questa decisione nello stesso anno della catastrofe.

Innovazioni e investimenti

Non serviva solo un numero maggiore di strutture di protezione, ma anche soluzioni migliori. Prima del 1951, sui pendii ripidi venivano costruiti soprattutto muri a secco contro le valanghe. Offrivano difesa in caso di nevicate normali, ma in presenza di eventi eccezionali o estremi come quello del 1951 risultarono insufficienti: i muri venivano rapidamente colmati dalla neve e non erano più in grado di impedire le colate in caso di nevicate prolungate.

I “ponti da neve” si affermarono come misura di protezione dalle valanghe. SLF archiv

I ricercatori di Davos iniziarono quindi a studiare l’efficacia di altre costruzioni. I cosiddetti “ponti da neve” si rivelarono una delle varianti migliori. Sono le strutture di protezione dalle valanghe tuttora più utilizzate, assomigliano a una grande staccionata e raggiungono un’altezza di tre-cinque metri. Gli spazi tra le doghe impediscono che la struttura venga interamente sepolta dalla neve.

Protezione dalle valanghe – un compito permanente

Dal 1951 a oggi sono stati investiti circa due miliardi di franchi nelle opere di protezione dalle valanghe. Il fatto che nel 1999, in un inverno con condizioni meteorologiche simili a quelle del 1951, le valanghe causarono in Svizzera molte meno vittime e distruzione viene attribuito dagli esperti e dalle esperte al miglioramento della protezione.

Precedente Seguente Pendio sperimentale a Davos – qui, dopo il 1951, i ricercatori testarono diverse misure di protezione. SLF archiv Muro a secco ricoperto di neve – questa misura protettiva non basta in caso di grandi accumuli di neve. SLF archiv Ancora oggi la protezione dalle valanghe si rifà alle innovazioni del 1951 (immagine: Andermatt Oberalp Sedrun 2022). Keystone / Urs Flueeler Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Ma la protezione dalle valanghe è un compito permanente. Molte opere sono datate e necessitano di risanamento. Altre devono essere rinforzate perché, con il cambiamento climatico, le nevicate estreme in alta quota potrebbero aumentare.

L’esperto di protezione dalle valanghe Margreth mette quindi in guardia dai tagli: “Per i villaggi situati in ripidi valloni alpini, queste opere sono decisive per permettere alle persone di continuare a viverci”.

Contenuto esterno

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative