Lo chalet svizzero prefabbricato, una storia di successo poco conosciuta della rivoluzione industriale

Catalogo della fabbrica Spring Frères di Ginevra. Centre d’iconographie, Bibliothèque de Genève

Tra il 1850 e il 1920, lo chalet svizzero vive la sua età d’oro. Prima l'aristocrazia, poi la borghesia si appassionano a questo tipo di abitazione rustica. La rivoluzione industriale consente di esportare edifici prefabbricati un po' ovunque nel mondo. La storica Pauline Nerfin si è immersa in questa storia dimenticata con la sua tesi all’Università di Ginevra.

L’entusiasmo per lo chalet risale al XVIII secolo, quando la regione del Lemano descritta da Rousseau in Giulia o la nuova Eloisa colpisce le menti di tutta Europa (vedi riquadro in basso).

Il servizio della RTS (in francese)

La costruzione in legno si diffonde nel continente grazie alle innovazioni tecniche della rivoluzione industriale e all’avvento della macchina utensile. Le seghe di grandi dimensioni, dotate di lame rinforzate e alimentate con il vapore o con l’energia idraulica, aprono la strada alla produzione in serie. È inoltre necessario poter consegnare l’edificio in pezzi separati, cosa resa possibile dallo sviluppo del trasporto marittimo e della ferrovia.

Se l’offerta cresce, è perché esiste la domanda. All’epoca, le Alpi affascinano. Sono gli inizi dell’alpinismo e della geologia. “La Svizzera è idealizzata. La si paragona all’Arcadia (ndlr: una regione della Grecia, simbolo di una natura preservata) con i suoi pastori che popolano le montagne”, racconta Pauline Nerfin alla RTS. L’idea di vivere nell’ambiente rustico dei montanari piace ai cittadini europei, in particolare ai parigini.

Industrializzazione e democratizzazione

All’inizio, solo l’élite può permettersi un acquisto del genere. “Molte teste coronate europee fanno costruire uno chalet. Alcune arrivano persino a fare smontare, pezzo per pezzo, dei ‘veri’ chalet dell’Oberland bernese, per trasportarli e rimontarli nelle loro proprietà”, spiega la storica dell’architettura e copresidente della sezione ginevrina di Patrimonio svizzero.

Con l’aumento dei produttori, i prezzi calano e si verifica una forma di “democratizzazione”. Alcuni si fanno costruire uno chalet come casa di campagna, altri come residenza principale.

Una casa in pochi giorni

Il catalogo dell’azienda ginevrina Spring Frères testimonia questa diversità. “Ce n’è per tutte le tasche”, osserva la storica. “Si può acquistare uno chalet di tre stanze o uno molto più lussuoso di quindici stanze.”

L’acquirente deve aspettare tra le sei e le otto settimane dopo aver effettuato l’ordine. “Una volta prodotte le varie parti – i madieri, le tavole, le travi – la fabbrica fornisce i montatori necessari. In pochi giorni, lo chalet è costruito.”

Illustrazione di due chalet da giardino della fabbrica Waaser e Bougleux, realizzati a Suresnes (Senna) e a Lagny (Senna e Marna), in “Nouvelles maisons de Paris et des environs : architecture privée au XIXᵉ siècle (deuxième série). Vol. 2, Ville, chalet, giardini e loro annessi vari” di César Daly (1872). Bibliothèque nationale de France

L’azienda vende persino delle casette per bambini da installare in giardino. In questo caso non è necessario attendere: basta recarsi alla fabbrica di Sécheron, dove viene consegnato un kit con le istruzioni. È, in un certo senso, un Ikea ante litteram…

Un’abitazione rustica svalutata

La moda si affievolisce all’inizio del XX secolo. Dopo gli anni Trenta, la costruzione di chalet diventa molto più rara.

A Ginevra, Maurice Braillard non è estraneo a questo declino. Il consigliere di Stato e architetto si oppone con forza alla proliferazione di tali edifici. Ritiene che si integrino male nell’urbanistica locale, definendoli “scenografie da opera comica”. Il ministro dei lavori pubblici fa quindi di tutto per limitarne la costruzione.

Nel dopoguerra si riscopre la fabbricazione delle case in serie, applicando alcune teorie architettoniche recenti, come quelle di Le Corbusier. La storia dello chalet prefabbricato è invece “nascosta sotto il tappeto”.

Perché abbiamo dimenticato questo fordismo ante litteram? La storica avanza l’ipotesi di un certo disprezzo per questo genere di costruzioni in legno. Alcuni grandi architetti hanno sicuramente realizzato degli chalet, ma nessuno ha associato in modo duraturo il proprio nome a questo tipo di edifici. “Non ci si è mai davvero interessati da vicino a questa storia, nonostante la costruzione di migliaia di chalet in Svizzera, in Europa e nel mondo”, conclude Pauline Nerfin.

L’influenza di Rousseau La storia comincia in realtà un secolo prima della rivoluzione industriale. Pubblicato nel 1761, il romanzo di Jean-Jacques Rousseau Giulia o la nuova Eloisa contribuisce a diffondere il termine “chalet”. L’intrigo è ambientato nella Riviera vodese. “Le Alpi svizzere, i paesaggi della regione di Clarens susciteranno l’entusiasmo delle élite”, spiega Pauline Nerfin. “Gli aristocratici europei verranno in Svizzera per visitare e appassionarsi allo chalet.” Un entusiasmo che nasce nonostante il fatto che il termine compaia cinque volte nel testo e che l’autore descriva piuttosto una casupola…

