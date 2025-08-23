The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
James, l’uomo della casa nel bosco

Dopo un passato da contadino ed emigrante, James ha trovato la sua America a casa, conducendo una vita appartata nel bosco. La RSI lo ha incontrato nel 2003.

1 minuto

