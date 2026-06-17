“Mi hanno rovinato il viso”: poco sanzionate, le iniezioni estetiche illegali sono in forte aumento

Una paziente si fa iniettare il Botox in una clinica. Ap2009

Le iniezioni illegali di acido ialuronico sono frequenti e possono avere conseguenze drammatiche. In Francia, una donna è deceduta in marzo in seguito a una di queste iniezioni. Un informatore aveva già segnalato nel 2025 che la persona che si sarebbe resa responsabile di questa iniezione fatale era attiva in Svizzera, senza che le autorità reagissero.

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L’acido ialuronico è ormai da tempo il prodotto di punta per il riempimento delle rughe. Su Instagram, star del rap come Cardi B o l’influencer americana Kylie Jenner ne decantano i meriti, e il numero dei loro follower sta esplodendo.

Tuttavia, quando si tratta di questi prodotti, le norme di sicurezza non vengono sempre rispettate e i social media sono pieni di sedicenti medici con formazioni fasulle. Le iniezioni vengono effettuate in centri estetici, o addirittura in luoghi clandestini, a prezzi molto allettanti.

Ma la legislazione svizzera è molto chiara: solo i medici professionisti possono iniettare in profondità l’acido ialuronico.

Di fronte a queste derive, Swissmedic organizza da due anni operazioni di controllo in tutta la Svizzera. I farmacisti cantonali hanno ispezionato 82 strutture, tra cliniche e centri estetici.

Nel 2024, il 55% delle strutture controllate non era conforme: mancanza di medici, prodotti illegali o conservati in modo inadeguato, a volte tutte e tre le cose insieme. L’anno scorso, la percentuale di strutture controllate che non erano in regola ha raggiunto addirittura l’80%.

Una paziente sfigurata

Daniela, 48 anni, si è lasciata convincere da una promozione: un’iniezione a 1’200 franchi invece che a 1’600. Nel giugno 2022, desidera riempire le sue rughe naso-labiali. Su consiglio di un’amica, incontra una donna in un edificio a Basilea. Crede di ricevere acido ialuronico, ma in realtà le viene iniettato PMMA, un prodotto simile ma permanente, formalmente sconsigliato e non omologato da Swissmedic.

Nonostante i 400 franchi risparmiati, esce da questa esperienza con gravi conseguenze: Daniela è oggi sfigurata e sta seguendo un trattamento di chirurgia ricostruttiva in una clinica a Basilea.

“Non sapevo cosa mi stessero applicando sul viso. Pensavo fosse quello che avevo chiesto, ma la persona non mi ha domandato il permesso per farlo e ha finito per iniettarmi questo prodotto che ha provocato tutto questo. Ha causato un’infezione molto grave e mi ha distrutto il viso”, testimonia alla RTS.

Casi non sempre denunciati

“Purtroppo, casi simili non sono rari”, commenta Roberta Vasconcelos, dermatologa a Basilea nella clinica che si occupa di Daniela. “Si vedono sempre più complicazioni legate ai trattamenti estetici, non solo con il PMMA, ma anche con l’acido ialuronico, la tossina botulinica o ancora i laser. In Svizzera, sempre più professionisti, che non sono necessariamente medici, eseguono questi trattamenti”.

Per combattere questi falsi medici o infermieri, i servizi cantonali hanno bisogno di segnalazioni o di denunce per poter agire. Tuttavia, non è sempre facile sporgere denuncia.

“Non è facile mettere le persone nella situazione un po’ difficile di chiedere esattamente dove sono state sottoposte alle iniezioni, se sono sicure che si trattasse di un medico… non è nostra abitudine accusare qualcuno”, spiega Romain Léger, medico estetico a Losanna.

Una segnalazione rimasta senza risposta

Alcuni, tuttavia, lanciano l’allarme. Nell’agosto 2025, un medico svizzero che preferisce mantenere l’anonimato ha segnalato un caso di esercizio illegale della professione medica a Ginevra. Ha contattato la polizia cantonale ginevrina tramite un indirizzo e-mail trovato in un comunicato pubblicato nel 2022 dal Ministero pubblico dal titolo: “Iniettori fasulli, appello alle vittime”.

“Desidero segnalare un presunto caso di esercizio illegale della professione medica sul territorio del Cantone di Ginevra. Si tratta di una persona che si presenta come infermiera, nota con il nome di Madeleine E, un’infermiera francese che propone ed esegue iniezioni di acido ialuronico a scopo estetico”, scrive nella sua e-mail. Il medico afferma di non aver mai ricevuto risposta.

Sette mesi dopo, nel marzo 2026, una donna è morta in Francia in un alloggio Airbnb a Villeurbanne, vicino a Lione, in seguito a un’iniezione per aumentare il volume dei glutei. La pseudo-infermiera si chiamava Madeleine E, la donna segnalata dall’informatore. Quest’ultima si trova oggi in carcere.

Contattata dalla RTS in merito alla sua inazione, la polizia ginevrina spiega che l’indirizzo e-mail in questione non era più in uso. Tuttavia, al momento della segnalazione nulla indicava che fosse il caso.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

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