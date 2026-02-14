The Swiss voice in the world since 1935
Michael Ende: “I sistemi totalitari hanno paura della fantasia”

"La fantasia è una forza anarchica e per questo tutti i sistemi totalitari la temono". In questa intervista d'archivio RSI del 1990, sentiamo Michael Ende (1929-1995), autore de "La storia infinita".

