I minatori del San Gottardo
A 45 anni dall'apertura della galleria autostradale del San Gottardo, sentiamo la testimonianza di alcuni dei minatori che vi lavoravano, tra amicizia, solitudine e aspirazioni, in questo servizio della RSI del 1970.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
