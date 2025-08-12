Mini-trasmettitori per combattere l’invasione dei calabroni asiatici

Nel 2024, 750 nidi di calabrone asiatico sono stati distrutti in Svizzera. KEYSTONE/DPA/Boris Roessler

Dall'inizio dell'anno, in Svizzera si è osservata un'esplosione del numero di nidi di calabroni asiatici. Per arginare la diffusione di questa specie invasiva, si stanno installando mini-trasmettitori sul dorso di alcuni insetti per localizzare e distruggere le colonie. Il reportage della RTS da Neuchâtel.

3 minuti

Per combattere il calabrone asiatico, bisogna innanzitutto sapere dove si trova. “Gli allevamenti di api domestiche [di cui il calabrone asiatico spesso si nutre] sono il miglior punto di partenza per trovarne”, spiega Carine Vogel, biologa e responsabile della Piattaforma svizzera di segnalazione per il calabrone asiaticoCollegamento esterno.

È impegnata nella lotta contro questo insetto invasivo che si sta espandendo rapidamente in Svizzera. L’anno scorso sono stati distrutti 750 nidi in Svizzera. Nel 2025, la sua presenza si è estesa oltre le regioni del Lago Lemano e del Giura, con recenti segnalazioni dalla Svizzera centrale.

Insetti intorpiditi dal freddo

Quando la RTS la incontra, la biologa è impegnata intorno a un apiario. L’obiettivo è catturare i calabroni, dotarli di trasmettitori e seguirli fino ai loro nidi. In pratica, una volta catturati, gli esemplari più robusti – in grado di trasportare un piccolo trasmettitore del peso di 160 milligrammi – vengono addormentati brevemente al freddo. “Li mettiamo sul ghiaccio in modo che si intorpidiscano, non pungano e non si aggroviglino le zampe e le ali nel filo usato per attaccare il trasmettitore”, spiega Vogel.

L’applicazione di un mini-trasmettitore su un calabrone asiatico. RTS – Stéphane Deleury

Una volta risvegliato, l’insetto verrà rilasciato. L’obiettivo è “seguire il segnale del trasmettitore, sperando che il calabrone si diriga verso il nido”, spiega la biologa. Una volta che il segnale è vicino, vengono ispezionate le case e gli alberi intorno al perimetro.

Questa caccia richiede nervi d’acciaio. “Oggi il calabrone ci prende un po’ in giro”, dice dopo che nella zona verso cui l’insetto si è diretto non si è trovata traccia di un nido. “Ma sappiamo che il segnale c’è, quindi continuiamo la ricerca. Abbiamo già trovato due nidi nella città di Neuchâtel, quindi siamo fiduciosi di trovare rapidamente questo”.

Appello al sostegno pubblico

Di fronte alla proliferazione della specie, gli scienziati chiedono l’aiuto del pubblico. Il 2025 è un anno atipico, con colonie che si sono sviluppate presto.

Le segnalazioni della presenza di calabroni asiatici sono in aumento in Svizzera. Lunedì della scorsa settimana, sulla piattaforma dedicata sono state pubblicate 120 segnalazioni in un solo giorno, un record. “Abbiamo bisogno di tutti gli occhi possibili. Se pensate di vedere un insetto sospetto o un nido, scattate una foto o un video, possibilmente con un calabrone ben visibile, e postatelo sulla piattaforma”, insiste Carine Vogel. Ogni segnalazione viene poi trasmessa all’ufficio cantonale responsabile.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

