Onsernone e la lotta per popolare la valle

La valle dell'Onsernone, a ovest di Locarno, conta ormai solo 600 abitanti. Sono in corso diverse iniziative per attrarre nuovi residenti. Ti-Press

A causa della forte emigrazione, Onsernone conta ormai solo 600 abitanti, ma per far fronte allo spopolamento, il Comune ha deciso di adottare misure non convenzionali.

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Marcel Niedermann, SRF

Forse la misura più insolita Collegamento esternoche il Comune di Onsernone ha deciso di mettere in campo è il cosiddetto “Assegno Vita”: a partire dal 2027, le autorità di questo paese di valle sosterranno infatti con sussidi fino ai 5’000 franchi le coppie che si affidano alla fecondazione in vitro, ovvero dall’inseminazione artificiale.

In Svizzera, a differenza di quanto accade in molti Paesi limitrofi, l’inseminazione artificiale non è coperta dall’assicurazione sanitaria. Pertanto, questi sussidi rappresentano probabilmente una novità a livello nazionale. Il municipale alla testa del dicastero Salute pubblica Nadir Cortesi difende il provvedimento: “Non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di un segnale chiaro”.

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>>> L’articolo della RSI che parla della questione: “Le strategie di Onsernone contro lo spopolamento”Collegamento esterno

In Svizzera, una coppia su cinque affronta problemi di fertilità. “Non tutti hanno a disposizione 10’000 franchi per le cure, e questo senza alcuna garanzia di successo”. Il Comune vuole quindi sostenere le famiglie e mostrare solidarietà.

Indennità di trasloco, corsi di lingua e sussidi per i trasporti pubblici

Inoltre, il Comune si propone di semplificare le procedure di trasferimento nella valle e di rendere più accessibile la vita lì: i nuovi residenti riceveranno un sussidio di trasferimento. Saranno inoltre finanziati corsi di lingua per favorire l’integrazione delle persone non italofone.

“Dobbiamo entrare in una dinamica positiva in cui tutto torni a vivere” Nadir Cortesi

Il pacchetto comprende anche sconti sugli abbonamenti ai trasporti pubblici, sulla legna da ardere e il pellet. Secondo Cortesi, l’obiettivo è quello di attrarre una o due nuove famiglie all’anno per garantire il futuro a lungo termine della scuola del villaggio, che attualmente conta 13 alunni.

Oggi il comune di Onsernone, che raggruppa i paesi di Comologno, Crana, Russo, Gresso, Isorno, Mosogno e Vergeletto, conta 643 abitanti.

“Attenzione al dogma della crescita pura”

Tobias Luthe, professore di Sistemi rigenerativi al Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), studia da oltre dieci anni il tema delle migrazioni nella regione alpina. Luthe considera il pacchetto di misure del Comune “notevolmente completo”, ma critica il sostegno alla fecondazione in vitro: “Promuovere la procreazione medicalmente assistita può essere un valido supporto per le singole famiglie. Tuttavia, per la resilienza demografica a lungo termine di una valle, si tratta di un singolo elemento di un sistema molto più ampio”.

“Servono piccoli progetti pilota audaci e spazi di aggregazione sociale” Tobias Luthe

Più importante è la questione fondamentale di come progettare una valle in cui diverse generazioni possano vivere bene a lungo termine, senza inseguire obiettivi di crescita puramente quantitativi, spiega il professore.

Il paradosso di molti letti vuoti e di una carenza di alloggi

Secondo Luthe, il vero nodo della questione risiede negli alloggi: con una quota di seconde case pari a circa il 77%, innumerevoli edifici rimangono vuoti per quasi tutto l’anno, mentre i nuovi arrivati ​​faticano a trovare una sistemazione adeguata. Questo perché le seconde case sono spesso difficili da riscaldare e quindi inadatte ad essere abitate tutto l’anno.

“Servono modelli di utilizzo flessibili”, sottolinea. Invece di piani urbanistici rigidi, servono “piccoli progetti pilota audaci” e spazi di aggregazione sociale visibili, in modo che un resort puramente turistico possa gradualmente tornare a essere un luogo in cui vivere.

Luoghi d’incontro come semi per il futuro

L’edificio polifunzionale Casa SchiraCollegamento esterno a Loco è un luogo d’incontro di questo tipo. Lì, residenti, turisti e nuovi arrivati ​​condividono uno spazio di coworking, sale comuni e corsi.

Nadir Cortesi spera che l’esodo possa essere fermato: “Dobbiamo entrare in una dinamica positiva in cui tutto torni a vivere”.

Il servizio del Quotidiano della RSI per i 10 anni del Comune di Onsernone:

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Tradotto dal tedesco e verificato da MaMi

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