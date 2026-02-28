“Che mestiere fanno i tuoi genitori?”
In questo video d'archivio del 1976, incontriamo una classe di giovanissimi scolari e scolare che cercano di spiegare alla loro maestra e alla RSI quale mestiere fanno i genitori.
