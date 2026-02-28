The Swiss voice in the world since 1935
“Che mestiere fanno i tuoi genitori?”

In questo video d'archivio del 1976, incontriamo una classe di giovanissimi scolari e scolare che cercano di spiegare alla loro maestra e alla RSI quale mestiere fanno i genitori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

