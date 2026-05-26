Perché i giovani non escono più la sera?

Sarah e Celine Meier: le due sorelle preferiscono entrambe una serata di giochi alla pista da ballo. SRF / Anna Kreidler

Serata con giochi di società invece della discoteca. "Se non mi diverto, tanto vale stare a casa". Le giovani generazioni spiegano perché la vita notturna sta diventando meno importante per loro e quali alternative scelgono.

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Anna Kreidler, SRF Altra lingua: 1 IT originale Français fr Pourquoi les jeunes ne sortent-ils plus? Di più Pourquoi les jeunes ne sortent-ils plus?

“Non sono mai andata in discoteca”, dice la ventenne Celine Meier. Per questo motivo, invece di uscire, trascorre il sabato sera a casa, al tavolo della sala da pranzo, in una serata di giochi di società con la sorella minore e un buon amico. I tre non hanno molto a che fare con la vita notturna. Stare in mezzo a troppa gente in un locale non è nelle loro corde, dice Sarah Meier.

I genitori di Celine e Sarah, invece, si stanno preparando per uscire a cena.

Jürgen e Nadja Meier hanno in programma una cena con gli amici. SRF / Anna Kreidler

Incontrati in discoteca

“Ci siamo conosciuti durante una serata”, raccontano Jürgen e Nadja Meier, “in una discoteca di Basilea”. Alle 2:00 di notte, ricorda Nadja, hanno iniziato a parlare. Jürgen la invitò a un concerto di Bon Jovi due settimane dopo, anche se non aveva nemmeno i biglietti.

“Devi essere insistente”, sorride Jürgen. E ha funzionato: i due sono andati al concerto. Oggi sono insieme da 30 anni.

Ma i genitori possono certamente capire perché le figlie non vadano in discoteca. I tempi sono cambiati. “Una volta eravamo in gruppo e ci sentivamo al sicuro”, osserva Jürgen. “Ma penso anche che si stiano perdendo qualcosa, quella sensazione di spensieratezza”, aggiunge Nadja.

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Non c’è posto per la spensieratezza

“Non ho mai avuto quella spensieratezza nell’uscire la sera che i genitori di Celine e Sarah descrivono”, dice Linda Murray, un’amica di famiglia. “Se fossi stata giovane prima, mi sarebbe piaciuto provare”, spiega Celine.

Oggi è diverso. Uno dei motivi è la sicurezza. “Ho sentito parlare di persone che sono state drogate con gocce mischiate di nascosto nel loro drink. Da allora ho molta paura”, dice Celine. Anche Linda ha avuto esperienze negative.

Linda lavora nel settore della ristorazione di una casa di riposo e studia psicologia. SRF / Anna Kreidler

“Una volta una mia amica è svenuta in un locale e non sapevamo perché”. In questa situazione, Linda si è sentita impotente. “Posso contare sulle dita di una mano quante volte sono stata in una discoteca”. Ma quando l’ambiente era giusto, si è divertita molto, ad esempio all’Oktoberfest o a un party a tema Taylor Swift.

Un altro motivo per cui la vita notturna non è particolarmente attraente per le tre giovani donne è che non bevono alcol, o ne bevono pochissimo. Non sono le sole a essere riluttanti a uscire.

I giovani vanno meno spesso in discoteca

Un articolo pubblicato dall’Università di Zurigo Collegamento esternonel 2023 mostra che I giovani escono molto meno spesso oggi rispetto agli anni Duemila. Nel 2007, circa un terzo dichiarava di andare in discoteca almeno una volta alla settimana. Nel 2022, la percentuale era inferiore al 10%.

Vito Paternostro, 24enne collaboratore di uno studio legale , nutriva grandi aspettative riguardo alla vita notturna. SRF / Anna Kreidler

Lo dimostrano anche i dati attualiCollegamento esterno dell’Ufficio federale di statistica: negli ultimi anni, le discoteche sono scivolate in fondo alla lista delle attività del tempo libero dei giovani svizzeri. Al loro posto ci sono le escursioni, lo sport e i giochi da tavolo.

Grandi aspettative, pochi incontri

Tuttavia, ci sono giovani che non vedono l’ora di uscire per la prima volta. È stato così anche per Vito Paternostro, 24 anni. “Ho due sorelle più grandi e me ne parlavano benissimo”. Non vedeva l’ora di fare nuove amicizie e di divertirsi. Ma la realtà è stata diversa.

Celine si gode il tempo trascorso insieme: “Le chiacchierate con le amiche mi danno tantissimo”. SRF / Anna Kreidler

Non ha incontrato nessuno in discoteca, per un’amicizia o per una relazione. “Se mi avvicinavo a una donna, veniva immediatamente trascinata via da una sua amica”. Forse pensavano che ogni ragazzo avesse un solo obiettivo: provarci con loro, ipotizza Vito.

Ha anche assistito a episodi di violenza all’uscita. “Questo cambia l’atmosfera”. E se si spendono soldi per entrare e bere senza divertirsi davvero, tanto vale rimanere a casa, conclude il giovane.

Violenza nella vita notturna: ci sono dati al riguardo? Sia il gruppo di giovani donne che Vito citano la mancanza di sicurezza come uno dei motivi per cui preferiscono rimanere a casa. Ma la violenza nella vita notturna è davvero aumentata? Non esistono statistiche o cifre sulla violenza nella vita notturna svizzera, ma la polizia cantonale di Berna ha scritto, in risposta a una nostra domanda, che negli ultimi anni è stata osservato un aumento della violenza nella vita notturna. La città di Zurigo comunica invece di aver notato un tendenziale calo.

Alla ricerca di alternative

Nel tempo libero, a Vito piace cucinare e leggere libri. Ma si rende conto che gli mancano i contatti sociali. È alla ricerca di un’alternativa. “Vado in palestra perché lì è facilissimo socializzare”, dice. Si parla di tutto, di come è andata la settimana, di come si sta. In questo modo si è fatto nuove amicizie. A volte gioca a biliardo con loro o va al bar. “Lì si può fare una bella chiacchierata e l’atmosfera è fantastica”.

Anche a Celine si diverte molto parlare con le amiche in un ambiente più tranquillo di una discoteca. Attualmente sta studiando per la maturità professionale, specializzandosi in arte e design. Apprezza molto il tempo trascorsp con le sue conosenze più strette nel fine settimana. Può imparare molto da loro e si ispira ad esmpio a Linda, che trova sempre il tempo per lei, nonostante i suoi studi impegnativi.

Trascorrere del tempo con le amiche è la cosa più bella per lei, e nessuna discoteca può sostituirla, dice Celine.

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