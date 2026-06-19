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Perché i giovani vengono condannati sempre più spesso per infrazioni al codice della strada?

Le sentenze per violazioni della legge sugli stupefacenti hanno registrato un forte calo. (Immagine simbolica)
Le sentenze per violazioni della legge sugli stupefacenti hanno registrato un forte calo. (Immagine simbolica) Keystone / Christof Schürpf

Negli ultimi sei anni, in Svizzera sono cambiati i motivi per cui i giovani vengono condannati. Sono in aumento soprattutto i reati in materia di circolazione stradale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Dominique Bitschnau, SRF

Nel 2025 sono state pronunciate complessivamente 22’957 sentenze nei confronti di minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Questo dato ha registrato una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, come emerge dagli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica (UST)Collegamento esterno. Su un arco temporale più ampio di sei anni, il numero delle sentenze nei confronti dei minori è aumentato del 18%.

Tuttavia, secondo Dirk Baier, direttore dell’Istituto per la delinquenza e la prevenzione della criminalità presso l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), ciò non significa che la criminalità giovanile debba essere presentata come un problema sociale in aumento. Al contrario: “I giovani si comportano in modo sempre più pacifico e solo una piccola parte di loro mostra un comportamento problematico al punto da richiedere una sanzione giuridica”, afferma Baier.

In effetti, il numero di reati ai sensi del Codice penale è rimasto relativamente stabile negli ultimi sei anni, con un leggero aumento del 2%. Tra questi rientrano, ad esempio, i reati contro la persona e contro il patrimonio, come le lesioni personali e il furto. In altri ambiti, tuttavia, si sono registrati cambiamenti significativi.

Più giovani e più mobilità

Tra il 2020 e il 2025, ad esempio, le condanne per reati contro il codice della strada sono aumentate dell’83%. Uno sguardo alle statistiche mostra che si tratta soprattutto di un aumento delle condanne per mancato rispetto delle regole, guida senza patente e guida di un veicolo non idoneo alla circolazione.

Anche le condanne per violazioni della legge sul trasporto di viaggiatori sono aumentate del 68%. Si tratta soprattutto di “viaggio senza titolo di trasporto” sui mezzi pubblici, come precisa l’UST.

Secondo l’UST, l’aumento in questi ambiti potrebbe essere correlato alla crescente mobilità dei giovani. Anche il criminologo Baier lo considera una possibile spiegazione, soprattutto se si tiene conto della diffusone dei vari nuovi veicoli elettrici che i giovani utilizzano sempre più spesso.

Inoltre, Baier fa notare che nel 2020 e nel 2021 la mobilità era stata limitata dalla pandemia di Covid-19 per poi tornare ad aumentare.

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Il criminologo individua altri due motivi. Primo: i controlli di polizia in questo ambito sarebbero aumentati. “Se si effettuano più controlli, vengono scoperte più infrazioni”, afferma. Secondo: tra il 2020 e il 2025 il numero di giovani in Svizzera è cresciuto di quasi il 10%. “L’aumento delle condanne si spiega quindi semplicemente con l’aumento della popolazione”, afferma Dirk Baier.

I giovani consumano meno droghe

Nello stesso periodo, invece, le sentenze per violazioni della legge sugli stupefacenti hanno registrato un forte calo, pari al 63%. In particolare, è diminuito il consumo di droghe.

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“Per quanto riguarda il consumo di cannabis, registriamo un calo, mentre per il consumo di altre droghe i tassi si mantengono costanti, ma a un livello basso”, afferma Baier. Egli ritiene tuttavia che non solo il consumo sia diminuito, ma che in questo caso i controlli di polizia si sono ridotti, in particolare per quanto riguarda la cannabis.

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