Perché in Svizzera sono pochi i “cold case” risolti con successo

La medicina forense e la tecnica criminale hanno compiuto negli ultimi decenni enormi progressi. Le moderne analisi del DNA permettono di esaminare tracce minuscole che un tempo non erano utilizzabili. Di conseguenza, diverse autorità straniere sono riuscite a registrare alcuni successi.

La turista americana Amy Lopez fu ritrovata nel 1994 sotto la fortezza di Ehrenbreitstein, in Germania, violentata e uccisa. All’epoca non fu possibile attribuire con certezza il reato a nessuno. Più di trent’anni dopo, il nuovo gruppo investigativo Cold Case della polizia criminale di Coblenza ha riesaminato il caso. Grazie a nuove tecnologie, è stato possibile analizzare tracce di DNA presenti sul girovita dei pantaloni della vittima. Il confronto con il profilo genetico di un sospettato dell’epoca ha dato un riscontro positivo. Le autorità hanno arrestato l’uomo, oggi 81enne, alla fine di febbraio.

Nel 1971, la 17enne Carmen Kampa fu aggredita, violentata e strangolata mentre tornava a casa da una discoteca a Brema. Dei passeggeri su un treno in transito assistettero alla scena e avvisarono la polizia. Quando gli agenti arrivarono, però, Carmen era già morta. Per l’omicidio venne inizialmente condannato un operaio omosessuale, poi però assolto dopo che un altro uomo era finito al centro delle indagini. Quest’ultimo continuò fino alla morte a proclamarsi innocente. Quarant’anni dopo il delitto, un’unità specializzata rivelò che entrambi gli uomini erano innocenti. Gli investigatori analizzarono tracce conservate negli archivi dall’autopsia della vittima e le confrontarono con il profilo genetico fornito spontaneamente dalla sorella di un agente di sicurezza all’epoca pure sospettato. Il confronto diede un risultato inequivocabile – era lui, il colpevole. L’uomo, però, era già deceduto.

La maestra 24enne Rita C. fu uccisa nel 1971 nel suo appartamento nello Stato americano del Vermont. Più di cinquant’anni dopo, la polizia ha analizzato una traccia di DNA su un mozzicone di sigaretta trovato sulla scena del crimine e l’ha confrontata con una banca dati genetica: corrispondeva ai parenti di un vicino della vittima. Quando gli investigatori hanno nuovamente interrogato la sua ex compagna riguardo all’alibi dell’uomo, la donna ha ammesso di aver taciuto il fatto che il marito aveva lasciato casa dopo un litigio. Anche questo presunto autore, tuttavia, era già morto al momento della nuova scoperta.