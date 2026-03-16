Perché la Svizzera cambia così spesso le sue banconote

Il design vincitore del conocorso per le future banconote. Keystone / Urs Flueeler

La Banca nazionale svizzera ha annunciato il design delle future banconote. Mentre quelle attuali sono in circolazione solo da pochi anni. Perché tanta fretta?

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Manuela Siegert, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Deshalb erneuert die Schweiz ihre Banknoten so häufig originale Di più Deshalb erneuert die Schweiz ihre Banknoten so häufig

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Chi desidera pagare in contanti e in franchi svizzeri avrà tra le mani nuove banconote dall’inizio degli anni 2030. Per quanto riguarda i colori, non sarà necessario abituarsi di nuovo. Ma per i motivi sì: piante autoctone sul fronte, montagne ed edifici sul retro, per lo più senza persone.

Il design (ancora provvisorio) della futura serie di banconote:

Precedente Seguente Il concorso indetto dalla Banca nazionale svizzera per la progettazione di una nuova serie di banconote è stato vinto dallo studio di design Emphase di Losanna. SNB Secondo il progetto presentato, su un lato delle banconote saranno raffigurate diverse piante, mentre sull’altro lato saranno riprodotti motivi legati all’architettura, alla cultura, ai trasporti e ai paesaggi del Paese. SNB La decisione sul design definitivo delle banconote spetta al Consiglio di banca della BNS. SNB L’emissione di nuove banconote è prevista non prima dell’inizio degli anni 2030. SNB Al concorso indetto dalla BNS hanno partecipato più di 300 designer e team di designer attivi in Svizzera. SNB Fotografia 1

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Con questa decima serie, quindi, dopo appena 12–15 anni entreranno già in vigore nuove banconote. L’attuale serie era stata introdotta dalla BNS tra il 2016 e il 2019.

Si tratta di un ciclo piuttosto breve, se paragonato per esempio all’euro. Le banconote utilizzate da molti Stati membri dell’Unione europea sono valide da quando la moneta comune è stata introdotta nel 2002.

Come motivo per il frequente cambio, la Banca nazionale svizzera cita la sicurezza. “Per noi è importante che le banconote svizzere restino molto sicure, in modo che non sia troppo facile falsificarle”, afferma Antoine Martin, vicedirettore della BNS. “Integrare nuovi elementi di sicurezza richiede un po’ di tempo. Per questo è importante iniziare già oggi.”

Si vuole restare all’avanguardia rispetto ad altre valute. La BNS non vuole precisare quali elementi saranno ottimizzati nelle nuove banconote.

Precedente Seguente La prima serie di banconote della Banca nazionale svizzera: il tempo trascorso tra la fondazione della BNS nel 1906 e l’apertura dei suoi sportelli non fu sufficiente per creare nuove banconote. Si decise quindi di stampare queste banconote provvisorie secondo il modello grafico delle precedenti banche di emissione, aggiungendo una rosetta rossa con la croce svizzera. SNB La banconota di guerra: nel 1918 questa banconota fu progettata ed emessa come cosiddetta banconota di guerra. Su di essa è raffigurato Guglielmo Tell. Nel 1930 seguì una banconota da 20 franchi. Entrambe appartengono alla terza serie di banconote della BNS. SNB Queste banconote, emesse per la prima volta tra il 1911 e il 1914 ebbero una durata straordinaria. Furono infatti sostituite solo nel 1956/1957. Il biglietto da cinque franchi era destinato a rimpiazzare la moneta d’argento del medesimo valore, che, in caso di guerra o di grave crisi, tendeva ad essere tesaurizzata e quindi sottratta al circuito dei pagamenti. Di tutte le banconote della BNS, è questo il taglio rimasto in circolazione più a lungo. Esso è stato richiamato soltanto nel 1980. SNB Le banconote di riserva: durante la Seconda guerra mondiale, i pittori Victor Surbeck e Hans Erni ricevettero dalla BNS l’incarico di progettare nuove banconote. Tuttavia, nessuna banconota di questa serie (la quarta) fu mai messa in circolazione, ma rivestirono il ruolo di banconote di riserva. SNB Le quattro banconote di valore più elevato della quinta serie costituiscono per la prima volta nella storia delle banconote svizzere un’unità tematica e formale, in quanto il ritratto sul fronte è collegato al soggetto del retro. La banconota da 10 franchi è la prima di questo taglio a non essere solo progettata e stampata, ma ad essere effettivamente messa in circolazione. SNB Alla fine degli anni Sessanta la BNS rivide completamente la sua politica riguardo alla progettazione e alla produzione delle banconote. Per la sesta serie (1976) la BNS assunse per la prima volta la piena responsabilità della pianificazione, dell’organizzazione e della realizzazione. SNB La settima serie (1984) è stata l’ultima serie di riserva. In luogo di ricorrere a una serie di riserva la BNS ha costantemente perfezionato il dispositivo di sicurezza dell’ottava serie. SNB Nella progettazione dell’ottava serie del 1995 si ricorse per la prima volta all’elaborazione elettronica delle immagini. Inoltre, il concetto di sicurezza fu adattato. Per la prima volta apparvero elementi di sicurezza trasparenti. La BNS ha richiamato queste banconote il 30 aprile 2021. Non hanno più quindi corso legale. SNB La nona serie di banconote è stata immessa in circolazione a tappe, a partire dal 2016. La prima banconota emessa nell’aprile 2016 fu quella da 50 franchi. L’ultima, quella da 100 franchi, fu emessa il 12 settembre 2019. Le banconote restano mezzi di pagamento ufficiali. Keystone / Alessandro Crinari Fotografia 1

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Un secondo aspetto è citato da Michael Zagorowski, numismatico presso la casa di monete zurighese Erwin Dietrich AG: l’ambizione progettuale della BNS. “Le banconote svizzere sono considerate a livello internazionale un punto di riferimento per la qualità grafica e contenutistica. Questa ambizione richiede un rinnovamento periodico che vada oltre il semplice aggiornamento tecnico e renda visibile l’immagine culturale che il Paese ha di sé”.

Una serie di beneficiari

Delle nuove banconote beneficia un’intera serie di attori. Oltre al commercio al dettaglio, agli istituti finanziari e al pubblico interessato a banconote difficili da falsificare, Zagorowski cita anche l’economia reale: “Le tipografie e i fornitori di tecnologie di sicurezza traggono vantaggio immediato dai nuovi incarichi e sfruttano ogni serie come occasione per introdurre e sviluppare ulteriormente tecnologie innovative”.

Infine, le nuove serie rappresentano per la sua stessa corporazione “un’aggiunta molto ambita alle collezioni”.

Costi pari a 50 milioni di franchi

Di recente è finito sotto i riflettori un altro attore: l’agenzia Emphase, con sedi a Losanna e a Berna, si è imposta nel concorso per il nuovo design ed è incaricata di portare le banconote alla cosiddetta maturità commerciale nei prossimi cinque anni circa.

La cofondatrice Fabienne Kilchör afferma, riferendosi agli elementi di sicurezza: “La banconota è un formato relativamente piccolo. Ma allo stesso tempo, quando entriamo nella micro-progettazione, ci ritroviamo improvvisamente davanti a un campo da calcio”.

Il vicedirettore della BNS Antoine Martin stima che lo sviluppo delle nuove banconote costerà alla BNS circa 50 milioni di franchi.

Come l’UE gestisce le sue banconote Nell’area dell’euro, dalla sua introduzione nel 2002, sono in circolazione le stesse banconote, quindi da 24 anni. Esiste una seconda serie (senza la banconota da 500 euro), con cui la prima viene sostituita gradualmente, ma la serie originaria resta valida. La Banca centrale europea (BCE) sta attualmente lavorando a una nuova serie. Il Consiglio direttivo della BCE deciderà il design probabilmente entro la fine del 2026. Non è ancora prevista una data di introduzione. Per il numismatico Michael Zagorowski, questo ciclo più lungo non è una sorpresa: “Nell’area dell’euro, le mere dimensioni della zona monetaria rendono molto difficile un cambiamento frequente. Una nuova serie deve essere introdotta, comunicata e gestita logisticamente in numerosi Paesi contemporaneamente, il che rende il processo lungo e costoso.” Ancora maggiore sarebbe lo sforzo con il dollaro statunitense, diffuso in tutto il mondo.

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