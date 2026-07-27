Più Svizzera nella birra grazie a un marchio dedicato al malto elvetico

(Da sinistra) Valérie Würgler e Conny Schnyder, coautrici della tesina su un marchio del malto svizzero. SRF / Peter Fritsche

Affinché una birra possa essere definita "svizzera", basta che l'acqua provenga dalla Confederazione. Il luppolo e il malto, infatti, vengono acquistati in grandissima parte all'estero. Due studentesse hanno lanciato una proposta per cambiare le cose.

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Peter Fritsche, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Mehr Schweiz im Bier – dank einem Label für Schweizer Malz originale Di più Mehr Schweiz im Bier – dank einem Label für Schweizer Malz

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La birra viene prodotta con acqua, malto, luppolo e lievito. Il malto fornisce, tra le altre cose, l’amido necessario al processo di fermentazione e conferisce alla birra il suo colore e il suo aroma. Il luppolo le fornisce la caratteristica nota amara. Questi due ingredienti fondamentali vengono importati in gran parte dall’estero, dove sono più economici e disponibili in quantità molte volte superiori rispetto alla Confederazione.

Il 99% del malto utilizzato nella birra svizzera è importato

Non è sempre stato così. Fino al XIX secolo, la Svizzera era praticamente autosufficiente per quanto riguardava luppolo e malto. Tuttavia, la popolazione crebbe e l’agricoltura subì un calo tale che l’industria della birra iniziò a fare affidamento sulle importazioni. L’ultima grande malteria svizzera chiuse i battenti negli anni Trenta.

Da alcuni anni, però, a Möriken-Wildegg, nel canton Argovia, si è tornati a trasformare l’orzo in malto per la birra. La quota del prodotto fornito dalla nuova malteria nella birra elvetica è però irrisoria, pari solo all’1%. La situazione è simile per il luppolo: oltre il 90% viene importato.

Ciononostante, secondo la legge sulla SwissnessCollegamento esterno, anche con queste percentuali la birra può essere venduta come birra svizzera. Si tratta di un’eccezione. Di norma, per i prodotti alimentari, almeno l’80% delle materie prime deve provenire dalla Svizzera. L’acqua, in linea di principio, non può essere conteggiata, tranne nel caso della birra, che è composta principalmente da questo elemento. Dopo lunghe discussioni, circa dieci anni fa il Parlamento ha concordato questa eccezione, poiché altrimenti, date le circostanze, la birra svizzera sarebbe praticamente scomparsa. Secondo l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), questa norma non verrà modificata nemmeno in futuro.

Per quattro studentesse di agronomia della Scuola universitaria professionale di Berna, si tratta di una situazione insoddisfacente e ingiusta nei confronti dei consumatori. Conny Schnyder (26 anni) afferma a SRF : “Vedono la dicitura ‘Svizzera’ e la croce bianca su sfondo rosso e pensano quindi che tutti gli ingredienti provengano dalla Svizzera. Però, si tratta solo dell’acqua”.

Insieme alla compagna di studi Valérie Würgler (27 anni) e due altre studentesse della Svizzera francese, Conny Schnyder ha analizzato, nell’ambito di una tesina semestrale, quali siano le leve migliori da azionare per riportare più Svizzera nella birra elvetica. Risultato: un marchio per il malto svizzero. Dovrebbe chiamarsi “Malt Suisse” e raffigurare un sacco di malto davanti a una croce svizzera a forma di cuore.

L’etichetta per il malto svizzero: tra interesse e scetticismo Cosa ne pensano gli agricoltori e i birrai della proposta di introdurre un’etichetta dedicata al malto? Secondo i professionisti interpellati da SRF, entrambe le parti ritengono l’idea fondamentalmente valida e, come afferma Sandra Helfenstein, portavoce dell’Unione svizzera dei contadini: “Potremmo produrre molto più orzo da birra, se lo volessimo”. Helfstein è convinta che, se il consumatore fosse disposto a pagare un sovrapprezzo per la materia prima svizzera, sarebbe possibile anche aumentare la quota di malto locale. Tuttavia, alla luce dell’attuale legge sullo Swissness, probabilmente solo in misura limitata. Marcel Kreber, direttore dell’Associazione svizzera delle birrerie, ritiene che tali iniziative volte a promuovere le materie prime locali siano sensate. Tuttavia, non considera realistico che si possano implementarle su larga scala, né che un giorno i grandi birrifici le considereranno un “business case” percorribile, afferma. Inoltre: “Gli agricoltori dovrebbero convertirsi completamente alla coltivazione dell’orzo da birra. E avremmo bisogno di oltre 70 malterie in più per tornare all’autosufficienza”».

Il marchio mira a dare slancio alla produzione nazionale di malto

L’obiettivo è sensibilizzare i consumatori sulla questione e, in ultima analisi, incoraggiarli ad acquistare birra con malto svizzero. “Ciò dovrebbe poi avere un impatto positivo sull’intera filiera”, afferma la studentessa. In altre parole: i birrifici dovrebbero puntare maggiormente sul malto svizzero e l’agricoltura dovrebbe tornare a coltivare più orzo da birra. Il gruppo di studenti ha, tra l’altro, condotto un sondaggio tra i consumatori e ha constatato che esisterebbe la disponibilità a pagare di più per una birra con malto svizzero.

L’idea delle due studentesse non rimarrà lettera morta. Il loro relatore, il docente Stefan Gfeller, è impegnato nel consorzio Mittellandmalz per la promozione dell’orzo da birra svizzero. “Siamo nel bel mezzo di un processo strategico” che integrerà il marchio, afferma.

Tradotto dal tedesco e verificato da:Zz

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