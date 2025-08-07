Grandi o piccole, le aziende agricole svizzere devono fare i conti con la carenza di manodopera

In tutta la Svizzera, molte aziende agricole fanno fatica ad assumere personale. Keystone / Jean-Christophe Bott

Di fronte alla difficoltà di reclutare personale qualificato, molte fattorie svizzere si rivolgono al volontariato per mandare avanti la stagione estiva.

All’alpeggio Corjon, nel comune di Rossinière, nel cantone di Vaud, la famiglia Tena produce ogni estate il formaggio Etivaz DOP. Da fine maggio a fine settembre, Julie e Julien Tena, residenti ad Albeuve (canton Friburgo), vivono lì con i loro tre figli, Emma, Martin e Romain.

Per Julie, che si è formata come agricoltrice, conciliare il carico di lavoro e la vita familiare diventa ogni anno più complesso. “Quando è nata Emma, le cose andavano bene. Poi ho avuto Martin e poi Romain. Era un po’ troppo per me. Avevamo bisogno di qualcuno che mi aiutasse, perché non riuscivo più a gestire tutto”, dichiara a RTS.

Per continuare, la coppia si è rivolta alla Caritas, che coordina le missioni di volontariato. In questa stagione diversi volontari si alterneranno al loro fianco. Una fortuna, perché secondo l’associazione, quest’estate sono ancora necessari più di cento volontari per soddisfare la crescente domanda.

Per quanto prezioso possa essere questo aiuto, non risolve il problema fondamentale: la carenza strutturale di manodopera in agricoltura. “Abbiamo sempre più cose da fare e sempre meno persone. È un peccato”, lamenta Julie. Suo marito Julien sottolinea un’altra difficoltà: “Gli svizzeri sono molto rari. Troviamo manodopera straniera, assolutamente non qualificata. Sta a noi adattarci alla persona […] Questo è il grande problema”, spiega.

“Una fonte di esaurimento”

Il caso della famiglia Tena non è isolato. In tutta la Svizzera, molte aziende agricole – grandi e piccole – fanno fatica ad assumere personale. Le ragioni sono molteplici: salari poco allettanti, orari di lavoro impegnativi e condizioni di alloggio spesso spartane. Sono tutte condizioni che ostacolano le assunzioni, anche tra i lavoratori stranieri.

Jean-Pierre Valiante, direttore di Terremploi, vede questa realtà ogni giorno. La missione della sua organizzazione è sostenere gli agricoltori nella ricerca di personale. “Per alcuni di loro, la mancanza di manodopera diventa un ostacolo quotidiano e, soprattutto, a volte una fonte di esaurimento o di abbandono della professione. Si tratta di una questione importante, perché non possiamo più permetterci di ignorare il disagio umano che c’è dietro a tutto questo”, sottolinea.

Tuttavia, sottolinea che anche gli agricoltori hanno la loro parte di responsabilità. “Anche loro hanno un ruolo da svolgere per rendere le loro aziende più attraenti e garantire questi posti di lavoro. Dopo tutto, gli agricoltori sono lavoratori autonomi”, osserva.

Per il direttore di Terremploi, il problema è multifattoriale. “Credo che la professione soffra di una vera e propria mancanza di attrattiva. Gli orari sono spesso molto impegnativi, il lavoro è fisico e la retribuzione non è sempre commisurata all’impegno richiesto. Possiamo notare che in alcune zone di confine i potenziali candidati preferiscono spostarsi in altri settori, come l’industria, o in altri Paesi dove le condizioni di lavoro sono percepite come più favorevoli”, conclude.

