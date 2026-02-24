PMI svizzere acquistate soprattutto da investitori europei nel 2025

Interno di una fabbrica metalmeccanica. Le numerose PMI sono la spina dorsale dell’industria svizzera orientata all’esportazione. Gaetan Bally / Keystone

Le PMI svizzere sembrano essere attraenti per acquirenti esteri. Lo mostra un'analisi della società di consulenza Deloitte. Non è una novità: nella Confederazione esistono molte imprese di nicchia altamente specializzate e spesso all'avanguardia a livello mondiale. Tuttavia, mai prima dello scorso anno così tante PMI elvetiche sono state acquistate da investitori stranieri. Charlotte Jacquemart, redattrice economica di SRF, analizza il contesto.

Quante PMI svizzere sono state acquistate da investitori stranieri nel 2025?

Nel 2025, 104 PMI svizzere sono state acquistate da investitori stranieri. Si tratta del 65% in più rispetto all’anno precedente e del numero più elevato dal 2013. In quell’anno la società di consulenza Deloitte aveva raccolto per la prima volta i dati relativi alle acquisizioni e alle vendite delle PMI svizzere.

Nell’indagine di Deloitte sono considerate PMI le aziende con un fatturato superiore a 10 milioni di franchi ma con meno di 250 dipendenti. Inoltre, il valore dell’impresa deve situarsi tra 5 e 500 milioni di franchi. Si tratta dunque delle classiche PMI, che in Svizzera danno lavoro a due terzi di tutte le persone attive.

Da quali Paesi provengono gli acquirenti?

Colpisce che nel 2025 siano finite sensibilmente meno PMI in mani statunitensi rispetto al passato. Gli investitori europei sono responsabili di quattro transazioni su cinque, come mostra l’analisi di Deloitte. Gli esperti e le esperte di Deloitte attribuiscono la diminuzione degli acquisti da parte degli investitori statunitensi nel 2025 al dollaro debole e alla politica doganale dell’amministrazione Trump. Per chi investe dagli Stati Uniti, gli acquisti all’estero sono diventati più costosi.

Nel 2025 gli acquirenti francesi hanno rappresentato il gruppo di investimento straniero più numeroso, con il 27%, seguiti dai tedeschi con il 19%. Gli investitori del resto d’Europa, soprattutto dei Paesi nordici, hanno anch’essi registrato un forte aumento.

Quante aziende svizzere hanno effettuato acquisizioni all’estero?

Le transazioni avvengono anche in direzione opposta: secondo l’analisi di Deloitte, lo scorso anno 51 investitori svizzeri hanno acquistato un’azienda all’estero. Si tratta di un quarto in meno rispetto al 2024. Il gruppo di ricerca di Deloitte attribuisce questo fenomeno all’incertezza geopolitica, che ha indotto investitori e imprese in Svizzera ad adottare un atteggiamento più prudente.

Le PMI svizzere rischiano di scomparire dal Paese?

Non c’è motivo di temere che le PMI elvetiche spariscano dal Paese. Attualmente ce ne sono 620’000 – e ne nascono di nuove continuamente.

