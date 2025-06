Procreazione medicalmente assistita, sempre più donne single concepiscono figli all’estero

La legge svizzera autorizza la donazione di sperma solo per le persone sposate, sia eterosessuali che omosessuali, dopo l'introduzione del matrimonio per tutti. Keystone

In Svizzera solo le donne sposate hanno il diritto alle donazioni di sperma. I parlamentari stanno unendo le forze per cambiare la legge, in un momento in cui sempre più donne single si recano all'estero per concepire un figlio. Temps Présent ha intervistato alcune di loro.

A marzo, a Berna, si è formata un’alleanza senza precedenti tra i rappresentanti di sei partiti, sia di destra che di sinistra, che hanno presentato l’iniziativa parlamentare “Procreazione con assistenza medica per le donne singleCollegamento esterno“, che chiede una modifica della Legge federale sulla procreazione medicalmente assistita (LPMA) per aprire la donazione di sperma alle donne sole in Svizzera. Più di 80 parlamentari hanno firmato il testo.

Tuttavia, il Consiglio federale l’ha escluso. Intende modificare la legge per le coppie non sposate, ma non per le donne single.

Attualmente, la LPMA autorizza la donazione di sperma solo per le persone sposate, sia eterosessuali che omosessuali, dopo l’introduzione del matrimonio per tutti.

Un fenomeno che sfugge alle statistiche

Attualmente non esistono statistiche sul numero di madri single per scelta in Svizzera, ma il fenomeno è osservabile in molti Paesi occidentali. Esse rappresentano il 40% della clientela della più grande banca del seme del mondo, situata in Danimarca. Anche le cliniche della fertilità dei Paesi che consentono alle donne single di accedere alle donazioni di sperma registrano un aumento.

La Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS ha indagato sulla situazione e ha ascoltato le donne che osano uscire dall’ombra e rompere il silenzio. È il caso di Tasha Rumley, del canton Vaud, che ha concepito sua figlia in Spagna e si sta battendo per cambiare la legge in modo che i bambini nati da una PMA all’estero non crescano “con la consapevolezza che la Svizzera non ha voluto che nascessero”.

Claire, di Ginevra, è madre di due gemelle di un anno e mezzo concepite in Danimarca dopo sette tentativi. Parla delle difficoltà e dei dubbi che ha incontrato in questo viaggio solitario.

“È egoista mettere al mondo un bambino senza un padre?” Claire, madre di due gemelle di un anno e mezzo

Il turismo della fertilità porta benefici alla Danimarca

Queste donne single aggirano la legge elvetica recandosi in cliniche all’estero. La Danimarca ha sviluppato un’intera industria del turismo della fertilità per andare incontro alle richieste delle donne che eludono le leggi del proprio Paese, con una trentina di cliniche che accolgono pazienti da tutto il mondo.

La RTS ha visitato quella di Copenhagen dove Claire ha concepito le sue figlie. Nel 2023, 48 donne svizzere sono entrate in questa discreta struttura, cifra che è salita a 60 l’anno scorso.

Le banche del seme danesi offrono un’ampia scelta di donatori, con profili dettagliati disponibili online. Le clienti possono scegliere da un catalogo. Questo modello contrasta con la prassi svizzera, dove è il medico a scegliere il donatore.

“Io non sono il loro genitore. È semplicemente materiale genetico per qualcuno che ne ha bisogno”, dice un donatore danese.

I rischi del “fatto in casa”

Alcune donne evitano le cliniche e cercano donatori su Internet o tramite gruppi Facebook. Molti uomini nella Svizzera francese offrono il loro sperma tramite siti online.

Uno di loro ha accettato di spiegare le sue motivazioni. Tra queste una, dice, “è egoistica, cioè l’istinto di riproduzione e il desiderio di avere tanti figli, ma senza perdere tempo a prendermi cura di loro. Avrò trasmesso i miei geni”.

Tuttavia, questa pratica comporta dei rischi per le donne, come contrarre una malattia sessualmente trasmissibile o trasmettere al figlio una malattia genetica. Inoltre, sono esposte a una ricerca di paternità da parte delle autorità.

Un dibattito sociale in evoluzione

Il ginecologo Nicolas Vullliemoz, specialista della fertilità a Losanna, si rammarica di non poter sostenere pazienti come Tasha o Claire in Svizzera. Ritiene che il dibattito sull’apertura della donazione di sperma alle donne non sposate debba essere rilanciato. Uno degli argomenti principali: il diritto del bambino a conoscere le proprie origini.

Mentre la Svizzera attualmente vieta le donazioni anonime, la Danimarca le consente, mentre in Spagna tutte sono anonime.

Assistenza medica, nonostante l’illegalità della PMA

Questo divieto mette i ginecologi in una situazione difficile. Non possono eseguire procedure di PMA sulle loro pazienti, con il rischio di essere perseguiti e di incorrere in una multa di 100’000 franchi, ma sono liberi di seguire medicalmente queste future madri.

“Non sento di star infrangendo la legge”, spiega Sandrine Ackermann, la ginecologa di Tasha. “Non sta a me giudicare se ne abbia o meno il diritto”.

Zeina, un’altra madre single, ha fondato l’associazione MamanSolo nella Svizzera francese per creare una rete di sostegno. “Sentiamo che in Svizzera c’è un bisogno reale che è relativamente nascosto”, spiega.

