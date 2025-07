Quando 84 milioni di persone leggono improvvisamente del piccolo Canton Glarona

Per la seconda volta, un'"icona" della Svizzera orientale finisce su "National Geographic". Questa volta si tratta della Landsgemeinde.

“No polls, no machines, just hands in the air” – Niente sondaggi, niente macchine, solo mani alzate. Questo è il titolo del reportageCollegamento esterno del National Geographic sulla Landsgemeinde di Glarona. La famosa rivista ha visitato la piazza di Glarona il 4 maggio e il reportage illustrato su questo evento tradizionale di 700 anni è online dal 24 giugno.

Cosa è esattamente la Landsgemeinde? Il reportage di Swissinfo:

Con i suoi articoli, National Geographic raggiunge circa 84 milioni di lettori, scrive il Cantone di Glarona in un comunicato stampa. “Probabilmente la più nota e influente rivista di cultura e natura”, si legge. Il Cantone di Glarona attira così l’attenzione internazionale.

Erano a conoscenza della partecipazione della giornalista Nadia Beard e del fotografo Davide Monteleone, afferma il landamano Kaspar Becker. “È emozionante mostrare in poche frasi che cos’è effettivamente la Landsgemeinde. Vediamo sempre facce stupite quando iniziano a rendersi conto di quanto è speciale ciò che abbiamo qui”.

Un look serio per le foto

La collaborazione è stata divertente, racconta Becker: “Ho cercato di assumere un’espressione amichevole per il fotografo. Lui mi ha detto: ‘No, questa è fotografia anglosassone, devi sembrare serio’ Quando guardo la foto ora all’interno del reportage, è terribile”, dice ridendo.

Al landamano Kaspar Becker (al centro) non è stato permesso di sorridere al fotografo per il reportage del National Geographic – a differenza di quanto accade in questa foto scattata alla Landsgemeinde. Keystone / Gian Ehrenzeller



Con la giornalista comunicava in inglese. “È stata un’esperienza particolare spiegare la Landsgemeinde in questo modo”, dice Becker. “Molte parole non esistono nemmeno in inglese. Landsgemeinde, landamano, … bisogna spiegare tutto. È stato difficile”. Non deve essere stato certo facile scrivere qualcosa a partire dalle sue spiegazioni.

La Landsgemeinde, che secondo Kaspar Becker è “il miglior modello possibile di democrazia”, ha attirato l’attenzione internazionale. “Questo ci rende orgogliosi e dimostra che qui abbiamo qualcosa di meraviglioso di cui dobbiamo prenderci cura”, dice.

Hype come per il ristorante Äscher?

Non è la prima volta che il National Geographic mette sotto i riflettori internazionali un aspetto della Svizzera orientale. Nel 2018, la rivista ha messo il ristorante Äscher sulla copertina di un’edizione dedicata a 225 destinazioni da sogno. Il ristorante nella parete rocciosa divenne virale e improvvisamente tutto il mondo ne venne a conoscenza.

Nel 2018,il ristorante Äscher finì sulla copertina del National Geographic. Keystone / Gian Ehrenzeller

Il Landamano Kaspar Becker non si preoccupa se la Landsgemeinde subirà lo stesso “destino” di dover gestire improvvisamente molti visitatori da tutto il mondo.

“Spero che non degeneri in una Disneyland.” Kaspar Becker, landamano del Cantone di Glarona

È un’arma a doppio taglio: “La Landsgemeinde non è un evento folcloristico. È la massima autorità politica del Cantone”.

E continua: “Spero che non degeneri in una Disneyland. Sarebbe controproducente. Ma, ad essere onesti, non ci credo nemmeno io”. Kaspar Becker non crede nemmeno che il Cantone di Appenzello Interno – in quanto secondo cantone della Landsgemeinde – possa essere invidioso. È un puro caso che il National Geographic abbia scelto Glarona.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

