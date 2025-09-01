The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Il meglio dei contenuti SSR

Quando i cani sostituiscono i figli

persona con cane in riva a un lago
Negli ultimi cinque anni il numero dei cani in Svizzera è aumentato di 36'000 esemplari. Keystone / Anthony Anex

Il tasso di natalità diminuisce, mentre il numero di cani in Svizzera raggiunge livelli record: il segnale di una società in cui la realizzazione personale assume un'importanza crescente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
amsb/strh, SRF

“È un grande amore, siamo insieme giorno e notte”. “I miei cani sono la mia famiglia”. “Non ho mai passato un giorno senza un cane”. L’affetto degli svizzeri e delle svizzere per i loro amici a quattro zampe, o meglio per membri della famiglia a pieno titolo, è profondo. I cani vengono accuditi, curati e viziati con prodotti costosi e oggi in Svizzera sono più popolari che mai.

Negli ultimi cinque anni, la popolazione canina è aumentata di 36’000 unità. Allo stesso tempo, il tasso di natalità ha raggiunto nel 2024 un minimo storico.

grafico
tierstatistik.identitas.ch, Bundesamt für Statistik

La sociologa Katja Rost individua le cause in una società dove la realizzazione personale è sempre più centrale: “La gente pensa: ‘Un figlio rappresenta troppe responsabilità e limita troppo la mia vita’. Ma resta comunque il bisogno di prendersi cura di qualcuno. Con un cane, l’impegno è decisamente minore rispetto a un bambino”.

Per molti, rappresenta la combinazione ideale tra il bisogno di affetto e quello di indipendenza. “Un cane posso lasciarlo in una pensione durante le vacanze o anche a casa la sera. Eppure c’è qualcuno per cui ci si prende cura, che ama e che si può amare”.

“Non porta amici a casa e non parla tutto il giorno”

Salar Bahrampoori, moderatore

Questa visione è condivisa anche da Salar Bahrampoori, che ha scelto consapevolmente di non avere figli, ma vive un legame indissolubile con Liesl, la sua cagnolina di razza: “Non porta amici a casa e non parla tutto il giorno. Abbiamo una relazione equilibrata e tranquilla. Non volevo la vita classica con figli. Ho sempre cercato un percorso indipendente, eppure ho un legame con il mio cane. Ci sono tanti compiti, una responsabilità, ma anche un grande amore”.

Nulla è troppo costoso o raffinato

Le ragioni per rinunciare ai figli sono molteplici: carriera, desiderio di avere meno obblighi, indipendenza finanziaria. Ma anche per i cani, spesso, nulla è troppo costoso o raffinato. Il mercato degli animali domestici è un settore da miliardi. Dal veterinario alla fisioterapia, fino al parrucchiere per cani: le spese per il benessere dei membri pelosi della famiglia si accumulano facilmente.

Anche accessori e alimenti diventano sempre più sofisticati. Alcuni prodotti ricordano più la cucina gourmet che il cibo per animali e sono molto richiesti, come conferma Tanja Servidio, titolare del negozio per animali “Classy Paw”: “Il cane è diventato a pieno titolo un membro della famiglia. Si vuole solo il meglio. Dal collare al cibo, fino alla cuccia”.

Secondo la sociologa Katja Rost, il trend “cane al posto del figlio” è destinato a crescere. “Resta da vedere se sarà una tendenza sostenibile e duratura; dipenderà da quanto queste scelte di vita renderanno davvero felici le persone”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

Per saperne di più
conchiglie

Altri sviluppi

I ricordi da non riportare dalle vacanze

Questo contenuto è stato pubblicato al Il souvenir sbagliato può portare a un sequestro e una multa in dogana, oltre a mettere ulteriormente in pericolo le specie rare

Di più I ricordi da non riportare dalle vacanze
gatto

Altri sviluppi

Gatti “alla moda”… ma dalle conseguenze costose

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli ambulatori veterinari svizzeri si vedono confrontati sempre più spesso con razze particolari e dalla salute cagionevole, anche per il borsellino dei proprietari

Di più Gatti “alla moda”… ma dalle conseguenze costose

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Zeno Zoccatelli

Quali animali e piante non vedete più nel luogo in cui vivete? Come rimediare?

La biodiversità sta scomparendo. Cosa pensate debba fare ciascuno e ciascuna di noi e la politica?

Partecipa alla discussione
25 Commenti
Visualizza la discussione

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR