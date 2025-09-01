Quando i cani sostituiscono i figli

Negli ultimi cinque anni il numero dei cani in Svizzera è aumentato di 36'000 esemplari. Keystone / Anthony Anex

Il tasso di natalità diminuisce, mentre il numero di cani in Svizzera raggiunge livelli record: il segnale di una società in cui la realizzazione personale assume un'importanza crescente.

3 minuti

amsb/strh, SRF Altra lingua: 1 Deutsch de Hund statt Kind – Vierbeiner als vollwertige Familienmitglieder originale Di più Hund statt Kind – Vierbeiner als vollwertige Familienmitglieder

“È un grande amore, siamo insieme giorno e notte”. “I miei cani sono la mia famiglia”. “Non ho mai passato un giorno senza un cane”. L’affetto degli svizzeri e delle svizzere per i loro amici a quattro zampe, o meglio per membri della famiglia a pieno titolo, è profondo. I cani vengono accuditi, curati e viziati con prodotti costosi e oggi in Svizzera sono più popolari che mai.

Negli ultimi cinque anni, la popolazione canina è aumentata di 36’000 unità. Allo stesso tempo, il tasso di natalità ha raggiunto nel 2024 un minimo storico.

tierstatistik.identitas.ch, Bundesamt für Statistik

La sociologa Katja Rost individua le cause in una società dove la realizzazione personale è sempre più centrale: “La gente pensa: ‘Un figlio rappresenta troppe responsabilità e limita troppo la mia vita’. Ma resta comunque il bisogno di prendersi cura di qualcuno. Con un cane, l’impegno è decisamente minore rispetto a un bambino”.

Per molti, rappresenta la combinazione ideale tra il bisogno di affetto e quello di indipendenza. “Un cane posso lasciarlo in una pensione durante le vacanze o anche a casa la sera. Eppure c’è qualcuno per cui ci si prende cura, che ama e che si può amare”.

“Non porta amici a casa e non parla tutto il giorno” Salar Bahrampoori, moderatore

Questa visione è condivisa anche da Salar Bahrampoori, che ha scelto consapevolmente di non avere figli, ma vive un legame indissolubile con Liesl, la sua cagnolina di razza: “Non porta amici a casa e non parla tutto il giorno. Abbiamo una relazione equilibrata e tranquilla. Non volevo la vita classica con figli. Ho sempre cercato un percorso indipendente, eppure ho un legame con il mio cane. Ci sono tanti compiti, una responsabilità, ma anche un grande amore”.

Nulla è troppo costoso o raffinato

Le ragioni per rinunciare ai figli sono molteplici: carriera, desiderio di avere meno obblighi, indipendenza finanziaria. Ma anche per i cani, spesso, nulla è troppo costoso o raffinato. Il mercato degli animali domestici è un settore da miliardi. Dal veterinario alla fisioterapia, fino al parrucchiere per cani: le spese per il benessere dei membri pelosi della famiglia si accumulano facilmente.

Anche accessori e alimenti diventano sempre più sofisticati. Alcuni prodotti ricordano più la cucina gourmet che il cibo per animali e sono molto richiesti, come conferma Tanja Servidio, titolare del negozio per animali “Classy Paw”: “Il cane è diventato a pieno titolo un membro della famiglia. Si vuole solo il meglio. Dal collare al cibo, fino alla cuccia”.

Secondo la sociologa Katja Rost, il trend “cane al posto del figlio” è destinato a crescere. “Resta da vedere se sarà una tendenza sostenibile e duratura; dipenderà da quanto queste scelte di vita renderanno davvero felici le persone”.