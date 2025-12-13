Quando la famiglia Behrami rischiava l’espulsione
In questo video d'archivio RSI del 1995 incontriamo la famiglia Behrami, che allora risiedeva da 5 anni in Ticino ed era perfettamente integrata. Una sentenza di espulsione rischiava però di constringerla a lasciare la Confederazione. Valon Behrami, che in questa intervista frequentava la quinta elementare, da allora ha vestito 83 volte la maglia della nazionale svizzera di calcio.
