Quando la scuola finisce (per sempre)
La piccola scuola elementare di Buseno, in Valle Calanca, è costretta a chiudere a causa del numero insufficiente di allievi. In questo video d'archivio RSI del 1981 sentiamo le voci degli ultimi alunni.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Törbel, come i beni comuni delle Alpi svizzere sono diventati patrimonio del sapere globale
Altri sviluppi
Giuseppina Antognini, la mecenate svizzera che amava Milano
Altri sviluppi
Perché il cambiamento climatico e le guerre fanno rinascere l’interesse per l’energia nucleare
Altri sviluppi
Una fabbrica di chip per potenziare il settore svizzero dei semiconduttori
Altri sviluppi
Perché i dazi statunitensi potrebbero bloccare la filiera dei farmaci generici
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.