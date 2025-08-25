Quando le scuole devono adattarsi all’arrivo in massa dei “bambini Covid”

È un momento dell’anno tanto atteso quanto temuto: il rientro a scuola. In queste settimane molti allievi in Svizzera sono tornati sui banchi. Tra loro, i “bebè Covid”, quei 90'000 bambini nati nel 2021, quando la Svizzera ha registrato un baby boom senza precedenti, frutto dei confinamenti. Nel cantone di Neuchâtel, il rientro si preannunciava molto intenso.

Lunedì scorso è stato il giorno del rientro a scuola. Per il piccolo Milio, è tempo di organizzarsi. Lo scolaro prepara lo zaino, infilando al suo interno le pantofole, il segno distintivo dei più piccoli della scuola primaria. Come altri 1’700 bambini del cantone di Neuchâtel, vivrà il suo primissimo giorno di scuola.

“È già pronto da un po’”, racconta sua madre al microfono del telegiornale della RTS. “Non ha più voglia di andare al nido, anche se si è divertito molto. Credo che, a un certo punto, sia necessario fare un passo avanti. È il momento giusto perché possa iniziare il primo anno”.

A pochi passi da casa di Milio, si tiene l’ultima riunione preparatoria per il corpo docente. La sfida è importante. Il numero di alunni del primo anno è aumentato del 10,8% in tutto il cantone. Una crescita spiegata dal baby boom del 2021 che ha interessato la Svizzera, frutto dei confinamenti, con quasi 90’000 nascite. A livello nazionale, l’aumento è stato del 4,5%. Ora, questi “bebè Covid” arrivano a scuola.

Oltre il 25% d’aumento nella Val-de-Ruz

Nella Val-De-Ruz, una vallata del cantone che costituisce un comune a sé, registra una crescita ancora più importante. “Abbiamo avuto un aumento del 25% degli allievi. Questa progressione è dovuta a due fattori: l’aumento delle nascite, ma anche molte famiglie che si sono trasferite nel nostro comune. Abbiamo cercato di distribuire al meglio, ma abbiamo comunque dovuto aprire una classe supplementare”, spiega il consigliere comunale Ahmed Muratovic.

Questo picco di alunni non preoccupa tuttavia le autorità cantonali. La notizia è anzi motivo di soddisfazione. “Sono ormai anni e anni che ogni anno abbiamo sempre meno alunni nelle scuole neocastellane, il che crea anche delle sfide nella composizione delle classi. Ora abbiamo spazio per accogliere questi giovani alunni e speriamo che continui, che non sia solo un picco”, afferma la consigliera di Stato Crystel Graf.

Nella Svizzera francese, questo “baby boom” non è stato percepito in tutti i cantoni. Alcuni registrano addirittura un calo degli alunni del primo anno. Resta da vedere se la tendenza sarà confermata. In generale, in Svizzera, le nascite sono in diminuzione dal 2022.

