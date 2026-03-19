Quello che voleva dedurre il cane dalle imposte e altre bizzarre storie fiscali

Un cane può fungere da sistema di allarme? Keystone / Gaetan Bally

Nella maggior parte dei cantoni, la dichiarazione fiscale va presentata entro la fine di marzo. Per compilarla, molte persone si rivolgono a consulenti fiscali. Stefan Stauffiger, commercialista diplomato, ha già compilato centinaia di dichiarazioni per conto di terzi. E in questo lavoro si è imbattuto in numerose storie decisamente bizzarre.

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Raphael Wallimann, SRF Altra lingua: 1 IT originale Français fr Anecdotes d’un conseiller fiscal: «Un client a voulu déduire son chien des impôts» Di più Anecdotes d’un conseiller fiscal: «Un client a voulu déduire son chien des impôts»

1. Biancheria erotica nei conti dello studio

Qualche anno fa Stauffiger e il suo team stavano aiutando un avvocato a preparare la dichiarazione fiscale. Scorrendo la contabilità, hanno trovato la ricevuta di un’azienda specializzata in biancheria intima erotica.

Alla domanda su quale fosse il nesso con l’attività professionale, il cliente è diventato evasivo e imbarazzato. Ha detto di non sapere come quella spesa fosse finita lì. E che, ovviamente, non avrebbe mai dovuto comparire nei conti.

2. Rimborsati 600’000 franchi di imposte

Un altro cliente non aveva aperto per anni le lettere dell’amministrazione fiscale. Non presentando più dichiarazioni, è stato sottoposto a una procedura esecutiva che ha portato addirittura alla vendita all’asta del suo appartamento. In seguito, però, è emerso che gli era stato attribuito un reddito molto superiore rispetto a quello reale.

Le autorità fiscali avevano infatti stimato un reddito imponibile tra 200’000 e 300’000 franchi, senza accorgersi che l’uomo, a 58 anni, era andato in pensionamento anticipato. L’appartamento gli è stato restituito e ha ottenuto un rimborso di 600’000 franchi per imposte versate in eccesso.

3. Matrimonio dell’ultima ora per evitare l’imposta di successione

Non di rado capita che persone anziane decidano di sposarsi sul letto di morte per evitare l’imposta di successione. Anche un cliente di Stauffiger aveva questa intenzione. Dopo aver perso la moglie, al pensionato era stato diagnosticato un cancro.

Non volendo trasferirsi in una struttura di cura, ha assunto una persona per l’assistenza quotidiana e le ha promesso che, alla sua morte, avrebbe ereditato tutto il suo patrimonio. I due si sono così sposati due anni fa. Nel frattempo, la salute dell’uomo è migliorata e la persona che lo assiste non ha ancora ereditato nulla.

4. Il cane come sistema d’allarme

È risaputo che i cani sono ottimi sistemi d’allarme. E dato che i costi di manutenzione degli impianti d’allarme possono essere dedotti dalle imposte… un cliente particolarmente ingegnoso di Stauffiger ha cercato di dedurre le spese di mantenimento del suo cane, sostenendo che, abbaiando in caso di intrusione, svolgesse la stessa funzione. L’amministrazione fiscale non ha però accettato l’argomentazione e ha respinto la deduzione.

È frode fiscale? Molti contribuenti indicano deduzioni molto generose, sperando che vengano comunque accettate. Ma quando si supera il limite? “In linea di principio esiste il reato di tentata sottrazione d’imposta”, spiega Stauffiger. “Se però non si è certi che una deduzione sia ammessa, la si può comunque dichiarare. L’importante è essere trasparenti, presentare i giustificativi e non cercare di nascondere nulla.”

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