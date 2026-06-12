“Qui vive più della metà di tutte le farfalle svizzere”

Studio: qual è lo stato della biodiversità degli insetti in Svizzera?

Un team di ricerca svizzero ha ricostruito per la prima volta l’evoluzione della biodiversità degli insetti in Svizzera nell’arco di quasi un secolo e ha pubblicato i risultati nel giugno 2026.

Dallo studio emerge che alcune popolazioni di insetti si stanno riprendendo a livello locale. Dopo un forte crollo tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, i coleotteri saproxilici (che dipendono dal legno morto), come il cervo volante, stanno vivendo un ritorno.

Sull’intero periodo considerato di 90 anni, questi coleotteri registrano addirittura un leggero aumento del 2,7%. Beneficiano della gestione forestale moderna, più rispettosa della natura, della maggiore presenza di legno morto e del riscaldamento climatico, da cui traggono vantaggio le specie amanti del caldo e adattate alle alte temperature, come per esempio il cerambice del muschio.

Dall’altra parte, però, vi sono anche insetti le cui popolazioni sono in calo, in parte in modo massiccio. A livello nazionale, la biodiversità delle farfalle è diminuita del 12%. Nell’Altopiano, densamente popolato e sfruttato intensivamente dall’agricoltura, la biodiversità è addirittura crollata del 29,2%.

Le specie di farfalle altamente specializzate hanno perso addirittura il 41% della loro biodiversità. Anche quelle che dipendono da piante o alberi molto specifici hanno subito forti perdite, sia tra i coleotteri (-16,6%) che tra le farfalle (-22,3%).

Le farfalle che si sono adattate ai climi freddi hanno perso circa il 30% della loro biodiversità dagli anni Trenta. Tuttavia, la situazione non è negativa per quelle di dimensioni maggiori (+14,1% di biodiversità). Sono più mobili e possono raggiungere più facilmente nuovi habitat.

Gli sforzi per la tutela della biodiversità hanno prodotto in parte effetti positivi, scrive l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Tuttavia, sono necessari ulteriori interventi, come le misure di sostegno mirate che ad esempio a Pfeffingen (Basilea campagna) hanno aiutato la ninfa maggiore a costruire una popolazione stabile.