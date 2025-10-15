Residui di un inquinante eterno anche nel pane e nel vino svizzeri

Il TFA è stato rilevato in tutti i campioni fatti analizzare, compresi i prodotti bio. Keystone / Martial Trezzini

Un'inchiesta condotta dalla RTS ha rilevato residui di acido trifluoroacetico nel pane e nel vino in Svizzera francese. Questa molecola, largamente presente in agricoltura e nell’industria, non è ancora regolamentata né in Svizzera né nell’Unione Europea. Eppure, potrebbe avere un impatto sulla riproduzione degli esseri viventi.

Mathieu Truffer, Bastien von Wyss, RTS Altra lingua: 1 Français fr Des résidus d’un polluant éternel retrouvés dans le pain et le vin romands originale Di più Des résidus d’un polluant éternel retrouvés dans le pain et le vin romands

L’acido trifluoroacetico (TFA) è una molecola appartenente alla famiglia dei PFAS, i cosiddetti “inquinanti eterni”, estremamente persistenti nell’ambiente. Utilizzato come reagente e solvente nell’industria, il TFA è anche un sottoprodotto della degradazione dei pesticidi e proviene dai gas refrigeranti. Altamente solubile in acqua, oggi si trova ovunque in Svizzera, ma non è ancora soggetto a regolamentazione.

Qualche mese fa, l’ONG Pesticide Action Network ha pubblicato i risultati di test effettuati su prodotti europei, in particolare vino e pane. Sono state trovate quantità significative di TFA. Ma qual è la situazione in Svizzera?

TFA presenti in tutti i campioni

La Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS ha richiesto l’analisi in laboratorio di 16 bottiglie di vino romando del 2023, con un prezzo compreso tra 10 e 15 franchi, e di 12 pani freschi provenienti dai supermercati Lidl, Migros, Aldi e Coop, prodotti con farine diverse. Il TFA è stato rilevato in tutti i campioni, compresi quelli con etichetta “bio”.

Nei vini sono stati trovati da 11 a 150 microgrammi di TFA per chilo, con una media di 58 microgrammi per chilo. Nei pani, da 29 a 130 microgrammi per chilo, con una media di 69 microgrammi per chilo. Questi valori sono in media inferiori del 50% rispetto a quelli rilevati nei Paesi europei vicini. Tuttavia, se confrontati con l’inquinamento dell’acqua del rubinetto rilevato da un’altra inchiesta di RTS nella trasmissione “On en Parle” – pari a 0,8 microgrammi per litro – sembrano piuttosto elevati.

“Dal punto di vista della salute pubblica, trovare TFA nell’acqua potabile o negli alimenti è un problema”, spiega Murielle Bochud, direttrice del dipartimento di epidemiologia e sistemi sanitari di Unisanté. “Bisogna ridurre l’esposizione della popolazione. Tuttavia, questi valori sono ben al di sotto dei 0,03 mg per chilo di peso corporeo proposti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.”

La Confederazione e le organizzazioni di categoria attendono

Interpellato dalla RTS, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare attende di vedere cosa succederà a livello internazionale, in particolare presso l’Unione Europea e l’Organizzazione mondiale della sanità. Afferma di “attendere le loro direttive per prendere posizione”.

RTS ha contattato anche le organizzazioni di categoria dei viticoltori e dei cereali. La portavoce di Vignoble suisse sottolinea la necessità di approfondire la questione prima di agire, vista la “molteplicità delle potenziali fonti di contaminazione”. Aggiunge inoltre che “le consumatrici e i consumatori possono continuare ad avere fiducia nei vini svizzeri. Questi rispettano le norme di sicurezza alimentare”.

Swiss Granum, l’organizzazione del settore cerealicolo svizzero, non era a conoscenza della presenza di TFA nel pane. Il portavoce aggiunge che il settore non prevede misure “a causa della mancanza di dati e conoscenze sufficienti”.

Carenza di dati

Per conoscere l’impatto di questa molecola sul corpo umano sono necessarie ricerche su larga scala. Tuttavia, la Confederazione ha appena annullato il finanziamento di uno studio al quale partecipava Murielle Bochud. Un’occasione mancata, secondo la specialista: “Una delle tematiche potenziali era misurare l’esposizione della popolazione a sostanze tossiche come i PFAS. Non sapremo qual è la situazione specifica in Svizzera, dovremo basarci su studi condotti in altri Paesi. Eppure, potrebbero esserci differenze regionali significative.”

“Con i tassi che avete trovato, mangiando una fetta di pane al giorno, siamo molto lontani da una dose che potrebbe rappresentare un problema – dell’ordine di un centottantesimo – secondo i valori attualmente fissati in Germania”, spiega Linda Bapst, chimica cantonale vallesana. “Penso che l’attesa dell’UE e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sia giustificata. Abbiamo bisogno di colmare questo divario scientifico per poterci pronunciare sui rischi reali posti da questa sostanza”, afferma la chimica. Tuttavia, sottolinea che questa attesa non deve protrarsi troppo a lungo. “Dobbiamo poter essere credibili nei confronti dell’agricoltura e dell’industria quando andremo a fissare dei limiti.”

