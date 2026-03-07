Romy, mamma camionista
In questo video d'archivio RSI del 1987 incontriamo Romy, che vive la sua professione di camionista con passione e dedizione, accompagnata dal suo piccolo di 4 mesi.
