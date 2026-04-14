Ryan Gosling salva la terra indossando la T-shirt di una band svizzera

La maglietta compare più volte in questa epopea fantascientifica dalla narrazione non lineare. Sony Pictures

Nel film di successo Project Hail Mary, un pezzetto di Svizzera vola nello spazio con Ryan Gosling. L'attore indossa il merchandising del duo zurighese Hermanos Gutiérrez. Non si tratta di una coincidenza.

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Nel nuovo film Project Hail Mary, Ryan Gosling è impegnato in una missione interstellare per evitare che il sole si spenga. Il fatto che la star indossi una maglietta dei chitarristi zurighesi Hermanos Gutiérrez si adatta perfettamente all’atmosfera della pellicola. Sulla t-shirt gialla è scritto Blood Milk Moon, il titolo di una canzone che non solo si sposa bene con le tematiche, ma conferisce anche alla missione spaziale di Gosling un tocco di freschezza alternativa.

Chiunque pensi che i fratelli chitarristi siano in grado di suonare solo suoni “desertici” si sbaglia: sono ben ferrati anche sui suoni spaziali fin dall’album Sonido Cósmico del 2024.

Precedente Seguente Una missione spaziale con un richiamo alla Svizzera: il team di Ryan Gosling ha chiesto via e-mail agli Hermanos Gutierrez una maglietta. Sony Pictures Presto esaurita? La maglietta di Hermanos Gutiérrez che appare nel film Easy Eye Sound Fotografia 1

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È stata un’idea di Gosling

Per Estevan Gutiérrez la richiesta è stata un momento surreale: la produzione del film ha contattato lui e il fratello da Los Angeles e ha detto loro che Ryan Gosling voleva indossare la loro maglietta nel film. “È stata un’idea di Gosling”, racconta felice. Quando poi l’hanno vista nel film si sono commossi.

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L’effetto: massima visibilità. Il film sta sbancando i botteghini di tutto il mondo e da settimane è in testa alle classifiche, anche in Svizzera. I commenti sotto il video musicale di Blood Milk Moon su YouTube confermano che il pubblico cinematografico più attento riesce a trovare l’origine della scritta indossata dall’attore.

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Un suono magico per la serie

La vicinanza dei fratelli Gutiérrez al mondo del cinema non è del tutto nuova. I loro brani compaiono ripetutamente in serie e film – più recentemente in produzioni importanti come R. J. Decker, Pluribus e Outer Banks. Che si tratti di thriller poliziesco, fantascienza o dramma d’azione, il sound cinematografico del duo si adatta a un’ampia varietà di narrazioni. Non è quindi una coincidenza che anche Hollywood stia ascoltando la musica dei Gutiérrez e indossando il loro merchandising.

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