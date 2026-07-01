Sempre più divieti di fumo all’aperto in Svizzera

Nel confronto internazionale, la Svizzera è molto permissiva nei confronti di chi fuma. Keystone/DPA/Bernd Weissbrod

Di regola, per potersi accendere una sigaretta in Svizzera basta uscire all'aperto. Sempre più spesso, però, anche all'esterno il fumo viene bandito.

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Le sigarette vengono vietate sui marciapiedi delle stazioni, nelle piscine all’aperto e, sempre più spesso, anche nei parchi giochi. A San Gallo, ad esempio, in futuro sarà vietato fumare in tutti i parchi giochi comunali. La cittadinanza ha approvato in votazione la misura la scorsa settimana.

Anche altrove si registrano iniziative simili. Da maggio, ad esempio, la piscina all’aperto di Herzogenbuchsee, nel canton Berna, è in gran parte libera dal fumo. Fumare è consentito solo in una zona appositamente contrassegnata.

La decisione è stata presa in seguito a numerose lamentele da parte di genitori riguardo a fumatori che non mostravano alcun riguardo, afferma Tamaris Lottaz, direttrice della piscina.

Alla piscina di Herzogenbuchsee è consentito fumare solo in un’apposita area. SRF

“La zona è situata in una posizione specifica: i fumatori hanno una buona visuale d’insieme, possono vedere i bambini che entrano in acqua e allo stesso tempo possono servirsi presso il ristorante”, spiega Lottaz. L’area dovrebbe rimanere dov’è, ma sarà dotata anche di soluzioni migliori per creare zone d’ombra.

La questione della collocazione non è banale. Un posto non vale l’altro, secondo l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). “Nel posizionamento si dovrebbe tenere conto delle esigenze di chi le utilizza”, afferma Frank Wieber, vicedirettore della ricerca presso l’Istituto di sanità pubblica della ZHAW.

Nell’ambito di uno studio condotto in varie scuole universitarie professionali, ha collaborato con gli studenti e le studentesse per ricollocare e riprogettare le zone fumatori esistenti. Si è prestata attenzione, ad esempio, al fatto che i fumatori potessero sostare al riparo dalla pioggia, avessero spazio sufficiente e non fossero troppo esposti. “D’altra parte, però, non dovrebbe essere troppo invitante. Non deve diventare il posto preferito”, spiega Wieber.

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L’obiettivo è evitare che il fumo venga integrato nella quotidianità e percepito come qualcosa di normale. Per questo motivo, ad esempio, le aree per fumatori sono state spostate lontano dagli ingressi principali, in luoghi meno visibili.

Resta tuttavia dubbio che limitare l’uso di sigarette a una zona fumatori scoraggi effettivamente il consumo di tabacco. Lo studio non ha mostrato che le persone fumino meno a causa della presenza di tali aree.

Tuttavia, osserva Wieber, il periodo di osservazione è stato molto breve. “In generale sappiamo dalla ricerca che aiuta rendere le cose un po’ più difficili”, afferma. Nuovi ostacoli potrebbero rappresentare lo stimolo necessario per le persone che già stavano considerando di smettere di fumare.

Restrizioni solo a partire dagli anni Novanta

Per molto tempo fumare è stato completamente accettato dalla società svizzera. Si fumava ad esempio nel Palazzo federale, ma anche durante le trasmissioni televisive, nei ristoranti e nei bar. Negli anni Novanta è iniziato un cambiamento: a vietare il fumo sono stati innanzitutto i luoghi di lavoro. Poco dopo è stata la volta dei treni. Nel 2010 è entrata in vigore la legge federale sulla protezione dal fumo passivo, che vieta il fumo negli spazi pubblici chiusi.

In passato fumare nel Palazzo federale era la norma, come dimostra in questa foto il consigliere nazionale socialista Otto Stich nel 1973. Keystone/Str

Oggi i divieti si estendono sempre più anche agli spazi aperti. Anche all’aria aperta possono essere inalate sostanze nocive per la salute. Secondo la Lega polmonare svizzera, ciò comporta un rischio soprattutto per i bambini.

Nonostante i nuovi divieti, la Confederazione resta indietro nel confronto internazionale. “La Svizzera ha regole permissive per quanto riguarda la protezione dal fumo passivo”, afferma Claudia Künzli, responsabile del settore prevenzione della Lega polmonare. In Italia, ad esempio, è vietato fumare nelle auto private quando viaggiano bambini o donne incinte. E in Spagna, ricorda Künzli, è vietato fumare sulle terrazze dei ristoranti.

Tradotto dal tedesco e verificato da Zz

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