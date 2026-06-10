Sempre più passeggeri indisciplinati sui voli

Secondo l’UFAC, nel 2025 sono stati registrati 2’043 casi di cosiddetti "passeggeri indisciplinati". Keystone / Gaetan Bally

Sono più di 2’000 i casi registrati nel 2025 dall’Ufficio federale dell’aviazione civile di persone che creano problemi a bordo degli aerei. Un uomo negli Stati Uniti è stato condannato a 10 mesi per aver aggredito un equipaggio Swiss.

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Mara Occiganu , RSI Altre lingue: 2 IT originale Deutsch de Immer mehr widerspenstige Passagiere auf Flügen Di più Immer mehr widerspenstige Passagiere auf Flügen

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A bordo degli aerei ci sono sempre più passeggeri indisciplinati. È quanto emerge dal rapporto annuale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). In un caso particolarmente grave che ha coinvolto la compagnia Swiss, un uomo è stato condannato a una pena detentiva.

Dai divieti ignorati al lancio di pasti

I comportamenti dei passeggeri indisciplinati possono essere di diverso tipo. Fumare nonostante il divieto, rifiutarsi di allacciare la cintura o abusare del consumo di alcol, talvolta combinato con farmaci. Ma ci sono anche episodi più insoliti. C’è chi non sopporta di aspettare e apre la porta dell’aereo o, in un altro caso, un uomo che ha lanciato il proprio pasto contro un altro passeggero perché aveva simpatizzato con sua moglie. Queste sono solo alcune delle situazioni con cui gli equipaggi devono confrontarsi sempre più spesso, anche sui voli di linea svizzeri.

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Nel 2025 2’043 casi: +18% in un anno

Secondo l’UFAC, nel 2025 sono stati registrati 2’043 casi di cosiddetti ‘passeggeri indisciplinati’, ovvero passeggeri che causano problemi a bordo. Si tratta di un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Fra questi casi, 518 riguardano aggressioni verbali, aumentate del 45%: “Non ne conosciamo le cause precise. Ma si tratta di un fenomeno in aumento anche nelle stazioni, sui treni e altri mezzi pubblici svizzeri. Non è dunque un problema limitato agli aerei” ha spiegato Antonello Laveglia, portavoce dell’UFAC.

Una condanna a 10 mesi per aggressioni

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A crescere è anche il numero di casi più gravi, come quanto successo nel marzo del 2024 a bordo di un volo Swiss da Newark (New Jersey) a Zurigo. Poco dopo il decollo, un cittadino belga ha aggredito diversi assistenti di volo, minacciandoli di morte e tentando di entrare nella cabina di pilotaggio. Lunedì l’uomo è stato condannato dal tribunale competente del New Jersey a 10 mesi di carcere e a circa 70’000 dollari di risarcimento.

Per Swiss si tratta di una decisione importante, poiché lo shock dell’aggressione pesa ancora oggi sui membri dell’equipaggio coinvolti .”Siamo felici di questa sentenza. Invia il chiaro segnale che qualsiasi tipo di violenza non può aver posto a bordo di un aereo”, ha dichiarato Michael Pelzer, portavoce di Swiss.

Sebbene questi episodi restino rari, la gestione dei passeggeri si conferma una sfida per le compagnie aeree.

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