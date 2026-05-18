Solo una piccola parte dei treni svizzeri è sovraffollata e, quando capita, è soprattutto in 2ª classe

La stazione di Renens, un importante snodo ferroviario della Svizzera occidentale. Keystone / Valentin Flauraud

La Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS ha analizzato l'utilizzo dei treni in Svizzera. I dati rivelano che la saturazione riguarda solo alcune tratte, soprattutto nelle ore di punta e in 2ª classe. Alla luce di questa constatazione, alcuni vorrebbero abolire la 1ª classe, come hanno già fatto diverse regioni in Francia.

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I pendolari della regione del lago Lemano conoscono bene il problema di viaggiare su treni molto pieni. E per una buona ragione: diversi treni della regione sono tra i più affollati del Paese.

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Le FFS contestano la metodologia usata da RTS Le cifre sono disponibili presso l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Le tre categorie di occupazione dei treni – “medio-bassa”, “elevata” e “molto elevata” – sono state convertite da RTS in tassi di occupazione a fini di calcolo. Per semplificare la comprensione dei risultati, RTS spiega di aver utilizzato un valore del 100% per la categoria “molto elevata”. Le FFS ritengono che la RTS “abbia basato i suoi calcoli su dati e metodi imprecisi, che rendono impossibile definire uno specifico treno come il più affollato del Paese”.

Sovraffollamento limitato nel tempo e nello spazio

L’impressione di una rete ferroviaria costantemente satura non è tuttavia confermata. I treni sovraffollati si concentrano soprattutto nelle ore di punta, cioè sulle principali tratte interurbane tra le 6:30 e le 8:30 e tra le 17:00 e le 19:00. Alcuni viaggi sono lunghi molti chilometri e durano diverse ore, ma il traffico intenso è limitato solo a una piccola sezione di queste linee.

È il caso, ad esempio, del RegioExpress delle 18:08 tra Annemasse, in Francia e St-Maurice, in Vallese, passando per i cantoni di Ginevra e Vaud. Tra Ginevra, Coppet e Nyon, questo treno è spesso affollato, ma poi si svuota gradualmente alle fermate di Gland, Rolle e Allaman. Da Morges al capolinea, il tasso di occupazione oscilla tra medio e basso.

La 2ª classe è sistematicamente più piena della 1ª classe

Un’altra realtà tende a frustrare parte dell’utenza: “Non c’è mai nessuno in 1ª classe, sono tutti in 2ª, dice una passeggera alla stazione, in un servizio di RTS.

Le statisticheCollegamento esterno le danno ragione, ma solo in parte. Sebbene il numero di passeggeri fluttui notevolmente a seconda dell’ora del giorno, un aspetto rimane costante: ci sono più passeggeri in 2ª classe che in 1ª. Negli oltre 2’500 viaggi analizzati, le carrozze di 2ª classe erano piene, o perlomeno più piene di quelle di 1ª classe, dove ci sono meno posti a sedere. Ci sono stati solo 21 viaggi in cui il tasso di occupazione medio in 1ª classe è stato superiore a quello in 2ª classe.

Voci contro la 1ª classe

In questa situazione, 70 anni dopo l’abolizione della 3ª classe in Europa, alcuni vorrebbero che la 1ª classe sparisse. Il dibattito non è nuovo, ma è stato rilanciato all’inizio dell’anno. Una petizione in tal senso, firmata da oltre 12’500 persone, è stata presentata a Berna dalla sezione giovanile dell’Associazione traffico e ambiente (ATA).

Valère Lovis, presidente della sezione giurassiana dell’ATA, vede in questa iniziativa un’opportunità per ristabilire un certo grado di uguaglianza sociale: “Il fatto stesso che si parli di classe dimostra che viviamo in una società in cui si ritiene che alcune persone siano degne di comfort extra, e altre no”.

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La classe unica francese

In Francia, negli ultimi anni diverse regioni hanno abolito la 1ª classe sui treni TER (Trasporto Espresso Regionale). È il caso in particolare del Pays de la Loire, dove dall’autunno 2024 non ci sono più classi nelle carrozze.

È un cambiamento che non ha suscitato alcun dibattito, spiega Roch Brancour, vicepresidente del Consiglio regionale. “La durata media del viaggio per gli utenti dei treni regionali nella nostra regione è compresa tra i 15 e i 40 minuti, quindi direi che il valore della 1ª classe è meno importante rispetto a quando i viaggi superano l’ora”.

In Svizzera non vi è alcun obbligo per le compagnie ferroviarie di offrire due classi: “Solo la concessione a lunga percorrenza detenuta dalle FFS prevede una 1ª classe sui treni InterCity e InterRegio”, afferma l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) in risposta a domanda di RTS. Per tutte le altre linee non esiste un obbligo di legge, si tratta di una scelta operativa.

Alcune compagnie regionali, come MBC o LEB, non hanno classi diverse, mentre altre le hanno introdotte su alcune tratte, come TransN nel 2024. Per l’azienda di Neuchâtel, questa decisione è giustificata, anche per i viaggi brevi. “È indicata per i turisti che hanno iniziato il loro viaggio in 1ª classe, o per i pendolari che vogliono poter lavorare in condizioni confortevoli”, spiega il suo portavoce.

I vantaggi finanziari della 1ª classe

La questione della redditività rimane un segreto ben custodito dalle aziende di trasporto. Le FFS hanno risposto per iscritto che “la 1ª classe deve continuare a essere offerta perché risponde alle esigenze dei clienti”. L’azienda si è rifiutata di commentare l’argomento davanti alle telecamere e ha rinviato la questione all’Unione dei trasporti pubblici (UTP). Per l’organizzazione di categoria, la 2ª classe non sovvenziona la 1ª. I dati forniti alla RTS dalla SwissPass Alliance mostrano che la 1ª classe rappresentava il 14% del montante ottenuto dalle vendite di biglietti nel 2025, ma solo il 6% del numero totale di biglietti venduti.

Per Vincent Kaufmann, sociologo specializzato in questioni di mobilità presso il Politecnico federale di Losanna, i posti in 1ª classe hanno anche un ruolo da giocare nella transizione energetica. Spiega che, in generale, le categorie sociali più agiate non amano frequentare altre classi se non la 1ª. Il ricercatore ritiene che “la 1ª classe permette un’esclusività che probabilmente le incoraggia a utilizzare il treno”.

Dato che più alto è il reddito di una persona, più alte sono le sue emissioni di gas serra, secondo Vincent Kaufmann la 1ª classe serve ad attirare i pendolari ad alto reddito verso modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio.

Tra convinzioni ideologiche e questioni collettive, la lotta di classe sui treni svizzeri complica la questione della sovraoccupazione dei treni. Resta il fatto che su un treno non importa quale classe si scelga: tutti i passeggeri arrivano nello stesso posto alla stessa ora. Il percorso è lo stesso, ma il viaggio può essere molto diverso.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

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