The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera
Il meglio dei contenuti SSR

Svizzera, si moltiplicano le denunce di stalking tramite la targa

TArga
Il nome e l’indirizzo del proprietario di un veicolo possono essere recuperati facilmente da chiunque nella maggior parte dei Cantoni. Keystone / Gaetan Bally

In Svizzera sono aumento i casi di donne rintracciate a domicilio da molestatori tramite il numero di targa. Secondo gli uffici specializzati il problema risiede nella legislazione corrente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Anna Riva, RSI

In Svizzera sono in aumento le segnalazioni per un particolare tipo di stalking. I molestatori risalgono alle loro vittime tramite la targa dell’auto e arrivando persino a rintracciarle a casa. Secondo gli uffici specializzati c’è un problema con la legislazione corrente, la quale andrebbe cambiata, rendendo più difficile per i privati avere accesso a dati così sensibili come nome e indirizzo.

Il nome e l’indirizzo del proprietario di un veicolo possono essere recuperati da chiunque nella maggior parte dei Cantoni: basta semplicemente possedere il numero di targa ed effettuare una rapida ricerca su Internet. Questo tipo di prassi può essere utile in caso di incidente, ma può assumere tratti inquietanti.

Contenuto esterno

Per quanto riguarda le donne, per esempio, nella Confederazione si sono moltiplicate le segnalazioni di donne che sono state contattate, oppure rintracciate nella propria abitazione, da uomini. Il portavoce dell’Ufficio federale delle strade Thomas Rohrbach, intervistato da 20 Minuten, parla di abusi che in alcuni casi violano il diritto civile o anche penale.

Nel 2010 il Consiglio federale aveva provato a limitare l’accesso a questi dati adducendo motivi di privacy, ma il Parlamento non ne aveva voluto sapere. In quel frangente, erano invece state gettate le basi per la prassi attuale, la quale prevede anche una clausola: chi lo desidera, può chiedere a titolo gratuito che i propri dati vengano oscurati e diventino così inaccessibili a tutti tranne che alla polizia. Una possibilità che è, però, ancora poco conosciuta. A detta dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, molte persone non sono nemmeno al corrente di questa opzione. Questi dati – rileva l’Ufficio – non dovrebbero quindi essere pubblici.

La Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali reputa necessaria una comunicazione più efficace, per esempio al momento dell’immatricolazione del veicolo. C’è chi vorrebbe invece che richiedere questi dati sia possibile solo dopo una registrazione e una verifica dell’identità, cosicché si possa tenere traccia degli autori delle ricerche.

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Quali misure sarebbero efficaci per lottare contro i femminicidi?

Pensate ci siano misure particolari per contrastare “la manifestazione più estrema della violenza sulle donne”?

Partecipa alla discussione
3 Mi piace
34 Commenti
Visualizza la discussione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR