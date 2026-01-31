La torta della Candelora
A Monticello, in Mesolcina, la prima domenica di febbraio si festeggia la Candelora. Dolce immancabile di questa celebrazione è la torta di pane. Questo video d'archivio RSI del 1973 spiega come prepararla per poi regalarci un gradito momento musicale.
