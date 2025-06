“Tutto il mio corpo inizia a tremare”: le scuole di fronte agli attacchi d’ansia degli studenti durante gli esami

Per alcuni studenti e studentesse, l'avvicinarsi del periodo degli esami è sinonimo di stress, che a volte può sfociare in attacchi d'ansia. Questo fenomeno è aumentato negli ultimi dieci anni, soprattutto nel Canton Friburgo, dove sono state attuate misure per aiutare i giovani a gestire queste situazioni.

Palpitazioni, tremori, sensazione di soffocamento e perdita di controllo che può portare anche allo svenimento: gli attacchi d’ansia, soprattutto in vista degli esami, sono diventati sempre più comuni tra gli studenti e le studentesse nell’ultimo decennio.

A Friburgo, questi casi rappresentano ormai una consultazione su tre con il Servizio di consulenza psicologica per studenti, tanto che il fenomeno è diventato una delle principali preoccupazioni delle scuole secondarie del cantone, frequentate da giovani tra i 15 e i 20 anni.

Il reportage di RTS (in francese):

“I rumori intorno a me diventano ovattati”

Questi attacchi d’ansia possono attirare l’attenzione e spesso gli studenti preferiscono cercare di affrontarli da soli, nei bagni o lasciando la scuola.

“Quando ho un forte attacco d’ansia, il mio cuore inizia a stringersi e a fare leggermente male. Quando la situazione è davvero grave, i rumori intorno a me diventano un po’ ovattati. Tutto il mio corpo inizia a tremare, come se cercasse di far uscire l’ansia”, ha detto alla RTS una studentessa che spiega di essere “in panico” dall’inizio dell’anno per gli esami di maturità.

Cure al magnesio, caffè, sport o meditazione: alcuni studenti meno colpiti dallo stress fanno a gara per trovare il modo di affrontare gli esami. Ma non sempre sono sufficienti e gli studenti sono talvolta costretti a cercare un aiuto professionale.

Consulenti formati

A Bulle, il Collège du Sud, il liceo più grande del Cantone di Friburgo con 1’500 studenti, ha aperto a gennaio una stanza del silenzio. Vengono offerti anche corsi di gestione dello stress. François Gremion, insegnante di psicologia e mediatore presso la scuola, ha già dovuto affrontare gli attacchi d’ansia dei suoi alunni in classe.

“Mi è capitato alcune volte. In genere, dico all’alunno che metterò la mia mano sulla sua spalla e respirerò con lui con calma. Poi spiego alla persona che quello che sta vivendo è molto spiacevole, ma che non c’è alcun rischio per la sua salute, che anche se ha la sensazione di soffocare non è in pericolo e che insieme riusciremo a trovare un modo per respirare. […] Riusciamo a risolvere la crisi in pochi minuti”, spiega l’insegnante.

Gli insegnanti possono anche chiamare il Gruppo di intervento sanitario, composto da studenti formati per intervenire e gestire le situazioni di emergenza. Per aumentare il numero di potenziali contatti, dall’inizio del nuovo anno scolastico il corpo insegnante e il personale del liceo di Bulle saranno formati per gestire gli alunni ansiosi.

“Ci sono sempre persone – insegnanti, amici, psicologi, terapeuti – che ci aiutano. Per me, è stato quando le persone hanno iniziato ad aiutarmi che ho capito che avevo una via d’uscita e che non ero bloccato lì per sempre”, dice uno studente che soffre di attacchi d’ansia, intervistato da RTS.

Studenti sconvolti

Pierre Sindelar, psichiatra che esercita a Ginevra, ha osservato un’impennata del fenomeno “che sta interessando anche una popolazione molto più ampia”.

“Prima c’erano gli studenti universitari. Ora abbiamo studenti delle scuole secondarie e professionali che in genere cercano risposte immediate e non vogliono un seguito sul lungo termine. La maggior parte di loro chiede farmaci: stimolanti per aumentare le capacità cognitive o tranquillanti per calmare l’ansia”, ha dichiarato lo specialista.

Secondo il mediatore di Friburgo François Gremion, l’aumento degli attacchi d’ansia tra gli studenti e le studentesse si spiega con il fatto che non sono sufficientemente attrezzati per affrontare le situazioni di stress.

Gli attacchi d’ansia sono anche contagiosi. “Spesso c’è un amico che va ad aiutare la persona in preda a un attacco di panico. Quando si rende conto che il sostegno fornito è di scarso aiuto, prova un senso di impotenza che si trasmette”, analizza Rita Raemy, psicologa del Centro di consulenza psicologica per studenti di Friburgo.

