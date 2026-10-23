Un drone per anticipare i pericoli naturali nelle Alpi svizzere

I ricercatori dell’ETHZ misurano i movimenti nella regione alpina utilizzando droni dotati di radar. Swiss Geolab

Misurare con precisione e prevedere frane e crolli rocciosi prima che si verifichino: è l'obiettivo di un drone radar che i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo stanno testando nelle Alpi.

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Français fr Un drone radar pour détecter plus tôt les dangers naturels dans les Alpes Di più Un drone radar pour détecter plus tôt les dangers naturels dans les Alpes

Con lo scioglimento del permafrost, il monitoraggio delle regioni alpine diventa sempre più importante per prevedere frane e cadute massi. Per rendere queste previsioni più accurate, i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) stanno sperimentando per la prima volta un drone dotato di un radar.

Uno di questi apparecchi decolla dalla Lötschental, nel Canton Vallese, e sorvola il ghiacciaio di Oigschtchummun sopra il villaggio di Blatten. Sotto il velivolo è installato un radar che scansiona il terreno mediante onde elettromagnetiche.

Un drone dotato di un radar per misurare i movimenti più impercettibili delle rocce e dei ghiacciai. Swiss Geolab

In questo modo si vogliono misurare i movimenti del ghiacciaio, spiega Felix Seidel, direttore dello Swiss Geolab dell’ETHZ. “Se facciamo nuovi rilevamenti del ghiacciaio venti minuti dopo, riusciamo già a osservare una lieve differenza”. Ciò significa che, in quel breve intervallo di tempo, il ghiacciaio si è spostato e i ricercatori possono quantificarne il movimento.

Solitamente si utilizzano sistemi laser per rilevare gli spostamenti delle masse rocciose. Il radar, però, presenta un vantaggio: “Con il radar possiamo effettuare misurazioni anche attraverso le nuvole, cosa che con il laser è difficile”, afferma Seidel.

Monitorare le Alpi con droni e satelliti

I primi voli di prova hanno dato risultati promettenti, secondo il direttore dello Swiss Geolab. La scelta della Lötschental non è casuale. Il ghiacciaio di Oigschtchummun è infatti attentamente monitorato perché è in movimento. Questo permette ai ricercatori di confrontare i dati raccolti dal drone radar con quelli ottenuti attraverso i normali sistemi di sorveglianza.

Il ghiacciaio di Oigschtchummun, nella Lötschental, è in movimento e viene quindi monitorato costantemente. Swiss Geolab

I droni rappresentano tuttavia solo uno degli strumenti utilizzati per monitorare le Alpi. Lo Swiss Geolab promuove anche l’uso dei satelliti. Dallo spazio è possibile osservare regolarmente e in modo esteso l’intero arco alpino, individuando le zone in cui si registrano movimenti del terreno.

“Con i satelliti possiamo coprire aree molto vaste, ma non riusciamo a osservare i dettagli né le pareti più ripide”, spiega Seidel. I satelliti sono però sufficienti per identificare le aree che meritano analisi più approfondite.

“Il passo successivo consiste nell’impiegare il drone per monitorare una parete rocciosa o il versante di una valle”, afferma. Inoltre, i droni potrebbero essere utilizzati per installare sensori sul terreno, consentendo misurazioni più precise e continue dei movimenti.

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I dati come base per le decisioni

Tutti questi dati saranno elaborati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, in modo da renderli facilmente utilizzabili dalle autorità. “L’obiettivo è fornire alla persona giusta, al momento giusto, i dati giusti nel formato giusto, affinché possa prendere una decisione”, afferma Felix Seidel.

Nei prossimi mesi i ricercatori dello Swiss Geolab prevedono di inviare altri droni sopra ghiacciai e ghiaioni.

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Tradotto dal tedesco e verificato da lj

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