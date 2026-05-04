Un mestiere dimenticato che ha reso ricca una regione

Donna al telaio a Rünenberg (Basilea Campagna) negli anni Quaranta. Theodor Strübin, Rünenberg, Museum.BL

Il cantone di Basilea Campagna era un centro della tessitura di nastri di seta. Una mostra a Liestal ripercorre la storia di questo artigianato e la quotidianità di chi lo praticava.

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Per secoli l’industria dei nastri di seta ha plasmato il cantone di Basilea Campagna dal punto di vista economico, sociale e architettonico. Questo mestiere, oggi quasi dimenticato, ha costituito fino all’inizio del XX secolo la base di sostentamento di molte famiglie.

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“La tessitura dei nastri di seta è stata per molti secoli un settore economico molto importante nella regione di Basilea”, afferma Simone Ochsner. È responsabile della mostra “Seidenband jetzt!” (Nastro di seta ora) al Museum Baselland, che ripercorre la storia di questa attività.

Telaio per nastri di seta, esposto al Museum Baselland di Liestal. Una testimone dell’epoca ricorda: “Il telaio doveva essere in funzione, indipendentemente dal fatto che fosse un uomo o una donna a lavorarci”. Museum.BL

Con la chiusura dell’ultima fabbrica di nastri del Cantone, la Senn & Co. AG di Ziefen nel 2001, è diventato chiaro che il sapere legato alla produzione di nastri di seta nella propria abitazione rischia di scomparire.

Eppure, l’importanza dell’industria dei nastri di seta, in quello che allora era un cantone a carattere prevalentemente rurale, era enorme. A metà del XIX secolo nel territorio dell’attuale Basilea Campagna erano in funzione circa 4’500 telai. Per molte famiglie la tessitura era vitale.

Anche nella città di Basilea c’erano fabbriche di nastri di seta. Ecco una foto del 1924 della fabbrica De Bary & Co, chiusa nel 1960. Staatsarchiv Basel-Stadt, StABS_PA_751_Q 22

“Si aveva magari un piccolo appezzamento di terra, una mucca – e diversi figli da mantenere”, spiega Ochsner. Questo non bastava. Perciò si lavorava a cottimo al telaio. “Si veniva pagati al metro. Il telaio doveva essere in funzione, indipendentemente dal fatto che fosse un uomo o una donna a lavorarci”.

Il ricordo di una donna della regione dell’Oberbaselbiet mostra quanto questo mestiere fosse ancora presente nel Dopoguerra. “Negli anni Cinquanta, nel nostro villaggio c’erano ancora molti telai”, racconta.

“La nostra vicina ne aveva uno – e a noi bambini piaceva andarci”. Ad affascinarli erano soprattutto i nastri colorati. Potevano anche aiutare a bobinare o a sorvegliare la macchina. “Soldi non ce n’erano. Al massimo un pezzo di cioccolato”.

L’industria basilese trasse vantaggio dal boom dei nastri di seta provenienti dalla regione di Basilea. Aziende come la Ciba (nella foto) producevano coloranti per la seta. Staatsarchiv Basel-Stadt, StABS, BSL 1060c 3/3/419

La vita quotidiana era dura per chi praticava questo mestiere. “Le persone erano spesso al telaio la mattina presto”, racconta la testimone. “All’ora di pranzo, facevano un pasto veloce – a volte non si cucinava proprio nulla – e poi continuavano fino a sera”. Con le guerre mondiali, il cambiamento della moda e la crescente concorrenza internazionale, l’industria scomparve gradualmente.

Da Basilea al mondo intero

L’attuale mostra al Museum Baselland presenta questa storia in modo vivido – con telai storici, oggetti e campioni. Mostra anche quanto il settore fosse globalmente interconnesso: la seta grezza proveniva dall’Italia, dalla Francia o dall’Asia; i nastri finiti venivano commerciati da Basilea verso l’Europa, l’America o l’India.

Strettamente legata a tutto ciò è anche l’ascesa dell’industria chimica e farmaceutica basilese, che ha contribuito in modo decisivo alla prosperità della regione: “I colori per la seta venivano sviluppati qui – da questo sono nate in seguito le tintorie e l’industria chimica”, dice Ochsner. Più tardi dalle aziende chimiche locali sono emersi colossi farmaceutici globali come Roche o Novartis.

Preservare la storia per le future generazioni

Tuttavia, la mostra di Liestal è solo una parte della rielaborazione della storia dell’industria del nastro di seta nella regione di Basilea. Il Cantone vuole rendere questa conoscenza accessibile al grande pubblico.

Margrith Mangold è cresciuta a Oltingen (Basilea campagna) e ricorda il rumore dei telai che risuonava nel suo villaggio e nei dintorni. SRF/Martina Inglin

“Si tratta di un patrimonio culturale unico di casa nostra”, afferma Ochsner. Una parte di esso è ancora oggi tangibile: nelle case, nelle ex fabbriche e nei ricordi.

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