Un nuovo strumento contro la cozza quagga nelle condutture

Una presenza in Svizzera da una decina di anni, ha contaminato praticamente tutti i maggiori laghi. Keystone / Gaetan Bally

A Ipsach, nel canton Berna, Energie Service ha inaugurato un sistema innovativo che ripulisce le tubature dell’impianto che capta l’acqua del lago di Bienne. Si tratta di una prima assoluta.

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Désirée Sauter, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Putzanlage säubert erstmals Leitungen von Larven der Quaggamuschel originale Di più Putzanlage säubert erstmals Leitungen von Larven der Quaggamuschel

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È piccola, vorace e si riproduce a velocità vertiginosa: la cozza quagga, importata dal Mar Nero, minaccia di sconvolgere l’equilibrio degli ecosistemi nelle acque svizzere. Anche gli impianti di captazione lacustre, che trasformano l’acqua dei laghi in acqua potabile, non sono risparmiati dall’invasione.

Le minuscole larve penetrano nelle condutture, crescono diventando cozze quagga, ostruiscono le tubature e causano danni per milioni. Dal Lago di Ginevra al Lago di Costanza, si cercano modi per eliminare le cozze dalle condutture in modo semplice ed efficiente.

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L’impianto di captazione lacustre di Ipsach ha ora sviluppato un sistema di pulizia che rimuove le larve di cozza quagga dalle condutture che trasportano l’acqua dal lago all’impianto idrico. Il cuore dell’impianto è una sorta di scovolino gigante. Questo viene spinto sotto pressione nella conduttura dell’acqua nella zona del lago. Lì raschia via le larve della cozza dalle pareti interne e le fa uscire attraverso un setaccio alla fine del tubo, rimettendole nel lago. Durante il percorso di ritorno la conduttura viene pulita una seconda volta. Dall’inizio dell’anno Energie Service pulisce regolarmente le condutture con questo sistema. “L’obiettivo è una volta al mese, perché in questo lasso di tempo la cozza non sviluppa un guscio duro”, dice Roger Gloor, responsabile della costruzione e della gestione dell’impianto.

Una pulizia di questo tipo è una prima assoluta

Nel 2015 è stata avvistata nel Lago di Ginevra la prima cozza quagga in Svizzera. Da allora è in corso la lotta contro la sua diffusione. In tutti i laghi svizzeri colpiti vengono inviati in profondità dei subacquei in operazioni complesse per raschiare i cosiddetti cestelli di aspirazione sulle condutture. Il metodo del Lago di Bienne, il cosiddetto sistema di pulizia bidirezionale, è finora unico ed è stato sviluppato con partner esterni, dice Roger Gloor.

La nuova tecnologia protegge le tubature. SRF/Désirée Sauter

Secondo la responsabile del progetto Hanna Schiff, i metodi convenzionali come i pig di pulizia, che vengono utilizzati nelle condutture per rimuovere le cozze incrostate, non erano praticabili. “Per questo serve sempre almeno una barca e di solito una persona che si immerge. Volevamo rinunciarvi”.

Il dispositivo di pulizia non può fermare la diffusione delle cozze

I risultati del nuovo impianto di pulizia a Ipsach sul Lago di Bienne sono buoni, dice Hanna Schiff. Il nuovo metodo si dimostra quindi efficace nella lotta contro le larve di cozza quagga. Tuttavia, nemmeno l’impianto di pulizia può contrastare la diffusione della cozza stessa. “Siamo altrettanto impotenti di fronte alla catastrofe ecologica che si sta verificando nel lago. Per questo non esiste ancora una soluzione”, dice Hanna Schiff. Il nuovo impianto di pulizia non ha assolutamente alcuna influenza sull’ecosistema del lago. Anche Roger Gloor sottolinea: “Per quanto riguarda l’impatto della cozza quagga, siamo arrivati troppo tardi”.

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Ma almeno per quanto riguarda la rimozione delle larve si è fatto un passo avanti. L’approvvigionamento di acqua potabile è garantito, poiché i tubi possono essere puliti in qualsiasi momento, dice Roger Gloor.

Un aspetto importante per Energie Service Biel, che tratta quasi tutta l’acqua potabile dei comuni di Bienne e Nidau. E l’interesse per il brevetto è stato suscitato: “Siamo in forte contatto con altri impianti, perché si trovano in una situazione simile alla nostra”. Si spera di aver potuto ispirare le colleghe e i colleghi del settore.

La cozza quagga e la sua prevenzione La cozza quagga arrivata nei laghi svizzeri dal Mar Nero si riproduce molto velocemente e non ha molti predatori: uccelli e qualche pesce. In alcuni posti, forma veri e propri tappeti e ha un impatto sull’ecosistema dei luoghi che colonizza, privando altre specie della catena alimentare delle risorse. Per evitare la diffusione della cozza quagga, la soluzione migliore è la prevenzione. Le larve e le cozze possono sopravvivere fino a 48 ore fuori dall’acqua. È sufficiente avere attrezzatura subacquea non pulita a dovere o una barca che si sposta da un bacino all’altro per contaminare un lago.

Tradotto dal tedesco da RSI News

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