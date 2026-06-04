Le suore erano un tempo pioniere, ma ora la loro epoca volge al termine

L'ordine femminile delle suore di Baldegg fu fondato nel 1830. Fino a quel momento, nella zona rurale del Seetal, nel cantone di Lucerna, le opportunità di istruzione per le ragazze e le giovani donne erano pressoché inesistenti. (Litografia del 1883). Kloster Baldegg

Le comunità religiose femminili si sono impegnate sin dal XIX secolo nell'istruzione delle donne, contribuendo alla costruzione della società moderna della Svizzera. Storiche e storici parlano di lavoro pionieristico. Ma la loro epoca sta lentamente giungendo al termine.

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Norbert Bischofberger, SRF

È il 1830. Sette sorelle biologiche fondano il convento di Baldegg, nel canton Lucerna. Si impegnano per la popolazione rurale povera e istituiscono scuole. È una grande novità.

“All’epoca alle ragazze non era ancora permesso frequentare la scuola, e nemmeno ai ragazzi provenienti da famiglie povere”, spiega Nadja Bühlmann. Oggi dirige il convento di Baldegg. Guarda con orgoglio alla storia della sua comunità: “Le mie predecessore hanno fatto un buon lavoro. L’emancipazione delle donne, la loro istruzione: erano per loro centrali. Da lì è iniziato tutto.”

Le suore fondano scuole primarie e secondarie, nonché un seminario per maestre, a Baldegg, Hertenstein, Sursee, San Gallo e Bourguillon. Generazioni di donne frequentano le scuole delle suore di Baldegg.

Boom dei “conventi-aziende”

Nel XIX secolo i conventi sono in piena espansione. Nascono comunità le cui componenti lavorano anche al di fuori delle mura conventuali, le cosiddette congregazioni: ci sono le suore di Baldegg, Menzingen e Ingenbohl, le benedettine di Heiligkreuz, a Cham, nel Cantone di Zugo, le domenicane di Ilanz, nei Grigioni, o le suore di Saint-Maurice nel Vallese.

Si tratta di “conventi-aziende” con centinaia, addirittura migliaia di suore. Il convento di Baldegg negli anni Sessanta conta 1’060 suore. Oggi sono 140.

Le suore si prendono cura anche dei malati negli ospedali e fondano scuole per infermiere. Ciò si riflette persino nella lingua: l’infermiera è chiamata “Schwester” (“sorella”), anche quando non è più una religiosa.

Pioniere dell’istruzione

“Questi conventi hanno dato un contributo importante alla costruzione della società moderna”, afferma lo storico della Chiesa Markus Ries. Nel XIX secolo lo Stato si occupa a malapena dell’istruzione femminile e dell’assistenza sanitaria. Ries conclude: “Questo vuoto è stato colmato dalle suore. È stata un’impresa pionieristica.”

Nadja Bühlmann è superiora generale delle Suore di Baldegg da tre anni. Già in precedenza faceva parte della direzione della comunità. Sr. Marie-Ruth Ziegler

Nel convento, le donne trovano una vita autodeterminata e prospettive di carriera che la società ha loro negato per molto tempo: una suora può dirigere una scuola o una comunità.

Tuttavia, “c’erano anche molte vite infelici. Alcune suore erano destinate a un servizio necessario, ma non adatto a loro”, relativizza Markus Ries. Questo ha portato in molti casi a sovraccarico, anche perché il lavoro non era spesso sufficientemente retribuito.

La missione spirituale rimane

Suor Nadja Bühlmann non ama parlare di carriera nel convento e aggiunge: “Le suore non volevano farsi un nome, volevano essere presenti per gli altri”. E aggiunge: “Penso che sia bello quello che è diventato. È una cosa buona”.

Lo Stato e i Cantoni hanno assunto in gran parte i compiti nei settori dell’istruzione e della lotta alla povertà. Missione compiuta per i monasteri? Non proprio. Nadja Bühlmann dice: “L’eredità cristiana e spirituale deve continuare, così come tutto ciò che serve alla pace”.

Il convento di Baldegg con la relativa scuola. Qui molte giovani donne ricevevano un’istruzione di base e venivano formate insegnanti per le scuole femminili. (1906) Kloster Baldegg

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