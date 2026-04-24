Una famiglia svizzera naviga negli oceani da 25 anni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ecologici

L'oceano è la nostra casa / Documentari / 94 min. / 11 aprile 2026 L'océan est notre maison

Dario e Sabine hanno lasciato la Svizzera 25 anni fa con la loro barca a vela "Pachamama". Da allora hanno viaggiato in oltre 100 Paesi e hanno avuto sei figli. La loro missione: scalare le vette più alte di ogni continente e sensibilizzare i giovani sulla necessità di proteggere l'ambiente. Il documentario Home is the Ocean (La nostra casa è l'oceano) racconta la loro storia.

5 minuti

Gaëlle Bisson, RTS Altre lingue: 2 Deutsch de Diese Schweizer Familie will mit dem Segelboot für Umweltfragen sensibilisieren Di più Diese Schweizer Familie will mit dem Segelboot für Umweltfragen sensibilisieren

Français fr Une famille suisse parcourt les océans depuis 25 ans sur un voilier pour sensibiliser à l’écologie originale Di più Une famille suisse parcourt les océans depuis 25 ans sur un voilier pour sensibiliser à l’écologie

All’epoca guida alpina in Svizzera, Dario è stato testimone di prima mano dello scioglimento dei ghiacciai e del crollo delle montagne causato dal riscaldamento globale. Di fronte a questi eventi allarmanti, lui e la moglie Sabine hanno deciso di agire lanciando la spedizione no-profit“Top to TopCollegamento esterno” sulla “Pachamama” (“Madre Terra” in lingua Inca).

Un orso polare nell’Artico con la barca a vela “Pachamama” sullo sfondo. RTS

Quella che doveva durare quattro anni si è trasformata in un’avventura lunga un quarto di secolo. I sei figli della coppia, Salina, Andri, Noé, Alegra, Mia e Vital, sono nati in diversi Paesi lungo il percorso.

Una missione educativa e scientifica

La famiglia non si limita a navigare. Dario insegna nelle scuole di tutto il mondo, dagli asili alle università. I figli di Dario e Sabine partecipano attivamente alla missione, tenendo presentazioni e raccogliendo rifiuti insieme agli alunni. Dal 2001 al 2018, hanno raccolto 55 tonnellate di plastica insieme agli studenti e alle studentesse.

I figli degli Schwörer a scuola sulla barca a vela. RTS

Il loro impegno scientifico è altrettanto impressionante. Raccolgono campioni d’acqua nelle regioni più remote, compreso l’Artico, per diverse università. I loro risultati destano preoccupazione: non hanno mai trovato così tanta plastica vicino alla banchisa.

Le sfide della vita familiare in mare

Vivere con otto persone su una barca a vela lunga 15 metri presenta una serie di sfide. Lo spazio a disposizione è limitato a circa 20 metri quadrati, l’acqua è razionata e la barca si inclina continuamente. L’insegnamento da impartire ai bambini è una delle principali preoccupazioni di Sabine, che si chiede regolarmente se hanno fatto la scelta giusta.

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Nel corso degli anni, i due figli maggiori, Salina e Andri, hanno espresso il desiderio di frequentare una scuola più tradizionale in Svizzera. Dopo aver ottenuto una borsa di studio dalla Stiftsschule di Engelberg, hanno potuto frequentare un ginnasio svizzero. Questa separazione è stata difficile per tutta la famiglia, soprattutto per Sabine. “È difficile lasciarli andare, ma è la cosa giusta da fare”, dice commossa.

Tra terra e mare

Nel 2017, il progetto “Top to Top” ha sfiorato il disastro. In Islanda, una tempesta ha strappato la barca dal pontile. Sono intervenuti 30 soccorritori. “Non ho mai visto onde del genere”, racconta Dario. Lo yacht è stato gravemente danneggiato.

Dopo la tempesta, la famiglia ha dovuto trascorrere un inverno in Svizzera mentre la barca veniva riparata. È stata un’esperienza insolita per loro. I bambini più piccoli hanno scoperto uno stile di vita più convenzionale: scuola regolare, amici e attività. Salina apprezza particolarmente il fatto di avere dei giovani della sua età con cui parlare.

Ma il richiamo dell’oceano rimane forte. Dario e Sabine considerano la barca la loro vera casa e la missione climatica Top to Top rimane una priorità per la famiglia. Una volta completate le riparazioni, la famiglia torna in mare.

Un impegno che ispira

Per Dario, l’emergenza climatica significa riconnettere le giovani generazioni con la natura. “Non si può stare a casa a guardare Animal Planet”, insiste. L’obiettivo della loro spedizione è dimostrare che è possibile vivere in armonia con l’ambiente, sfruttando al meglio la forza della natura e le nostre capacità.

>> Il documentario Home is the OceanCollegamento esterno, di Livia Vonaesch, è disponibile su Playsuisse.

>> In questa galleria fotograficaCollegamento esterno potete vedere alcuni dei momenti salienti del viaggio.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

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