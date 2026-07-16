Valera, il gigante ticinese degli asciugacapelli

Asciugacapelli d'epoca conservati alla Valera di Ligornetto. RSI

A Ligornetto vi è un’azienda che produce asciugacapelli apprezzati da alberghi e professionisti in tutto il mondo. Una storia imprenditoriale iniziata a Milano negli anni Cinquanta e proseguita in Ticino negli anni Settanta.

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RSI, Topsuisse

Ogni giorno, in migliaia di hotel sparsi in tutto il mondo o su qualche nave da crociera, senza saperlo centinaia di migliaia di persone tengono in mano un pezzo di Ticino.

Quel fon appeso alla parete del bagno, tra New York e Tokyo, tra Dubai e Sydney, porta spesso il marchio Valera. E viene da Ligornetto. Da una fabbrica nel Mendrisiotto ogni anno partono infatti circa 800’000 asciugacapelli destinati a oltre 80 Paesi.

A produrli è la Ligo-Electric SA che, tramite il suo brand nato negli anni Novanta, è considerata un gigante del settore. Fornisce circa 200’000 camere d’albergo all’anno e produce fon per privati e professionisti della cura dei capelli.

Dalla Milano del dopoguerra alla stabilità ticinese

La storia dell’azienda visitata dalla trasmissione RSI TopSuisse inizia a Milano, nel 1955, quando in un seminterrato Gustavo Soresina, trentenne italiano nato e cresciuto in una famiglia con radici in Germania, fondò la piccola impresa Sorel. Iniziò la produzione di asciugacapelli e altri piccoli elettrodomestici. Fin dall’inizio, sua moglie Helga si occupò della contabilità, supportando il talento imprenditoriale del marito.

Negli anni Settanta, in un periodo di instabilità economica e sociale in Italia, caratterizzato da criminalità e tensioni politiche, i Soresina cercarono un luogo più stabile. Con la loro mentalità internazionale, volevano espandere l’attività. Nel 1978 la famiglia, nel frattempo allargatasi con la nascita dei figli Flavio e Claudio, decise di trasferirsi in Svizzera. In Ticino, e in particolare a Ligornetto, trovò le condizioni favorevoli e la pace lavorativa necessarie per dar vita a un progetto a lungo termine. Nacque così la Ligo-Electric SA.

>>> Il reportage in video da Ligornetto:

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Un marchio sinonimo di Swiss Made

Inizialmente l’azienda produceva per conto di grandi marchi europei come AEG, Krups e Siemens. All’inizio degli anni ‘90, tuttavia, l’azienda si trovò a dover affrontare la crescente concorrenza asiatica. Molte produzioni si spostavano verso Paesi a basso costo. I Soresina presero allora una decisione strategica: lanciare un proprio marchio.

Nascono così i primi fon Valera. “Abbiamo pensato alla zona dove siamo, la Valera di Ligornetto. Il nome ci è sembrato che suonasse bene in tutte le lingue”, ha spiegato Claudio Soresina. Il nome richiama anche il concetto di “valore”. Da quel momento, è diventato un punto di riferimento globale per apparecchiature professionali di alta qualità per la cura dei capelli. L’azienda punta sui valori svizzeri di precisione, affidabilità e durata.

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Un leader nell’ospitalità e nel settore professionale

Valera si è affermata come leader mondiale nella fornitura di asciugacapelli per il settore alberghiero. I suoi prodotti sono apprezzati per il design, la qualità, l’innovazione, la stabilità e la sicurezza. L’azienda fornisce importanti catene alberghiere (come Sheraton, Hilton e Ibis) e compagnie di navi da crociera (come la MSC). I suoi prodotti si trovano anche in palestre, piscine e spa.

Design curato, innovazione e qualità sono le parole d’ordine dei fon della Valera. RSI

I fon sono sviluppati anche per soddisfare le esigenze dei parrucchieri professionisti. Offrono potenza, ergonomia e lunga durata, grazie anche a tecnologie avanzate come la funzione ionica e lo “Smart Airflow System”.

Innovazione e produzione artigianale

Nello stabilimento di Ligornetto lavorano circa 80 persone. La produzione di ogni apparecchio richiede un notevole lavoro manuale di precisione. La linea di assemblaggio vede 15 collaboratrici impegnate in ogni fase.

Nell’azienda di Ligornetto, lavorano circa 80 persone. RSI

“La manualità della persona con l’attenzione e la sensibilità non sono replicabili da nessuna macchina”, ha dichiarato Daniele Provvedi, responsabile tecnico. L’azienda si distingue per la sua ricerca e sviluppo interna e la produzione diretta. Questo la differenzia da molti concorrenti che delocalizzano in Asia.

Ogni componente è sottoposto a un rigoroso controllo qualità in entrata, come ha spiegato l’ingegnere Maurizio Marcuzzi. I test di durata garantiscono che ogni apparecchio resista a migliaia di ore di utilizzo. Il cavo di alimentazione viene testato, così come il funzionamento continuo. Anche nelle condizioni di massimo stress, gli apparecchi raggiungono fino a 10’000 ore di utilizzo.

La collaborazione con parrucchieri professionisti e specialisti universitari è costante. L’obiettivo è sviluppare prodotti che tutelino la salute dei capelli.

Sfide e continuità generazionale

Nonostante la forte presenza internazionale, l’azienda è costantemente alla ricerca di nuovi mercati. Le attuali problematiche geopolitiche rappresentano una sfida, come sottolineato da Pascal Aenishänslin, responsabile delle vendite.

La famiglia Soresina, giunta alla seconda generazione con Flavio e Claudio, porta avanti l’attività con lo stesso spirito pionieristico dei genitori. Gustavo Soresina è rimasto attivo fino al Covid. Anche dopo aver lasciato la direzione ha continuato a restare a costantemente informato sulla sua azienda fino alla fine della sua vita nel 2023, a 99 anni.

File MP3

File MP3 Descrizione Il servizio radiofonico della trasmissione Topsuisse della RSI, andato in onda il 5 luglio 2026.

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