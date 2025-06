Vivere sulle Alpi sta diventando troppo pericoloso?

Veduta aerea sulla colata di detriti che a fine maggio ha sepolto il villaggio di Blatten, in Vallese. Maxar Technologies via AP

Cadute di massi, frane, alluvioni improvvise: la vita in montagna sta diventando gradualmente troppo pericolosa? La frana di Blatten solleva la stessa domanda che ha interessato la Svizzera anche dopo il caso di Brienz nei Grigioni e quello del disastro di Bondo. Con il ricercatore Boris Previšić dell'Università di Lucerna ci chiediamo se, dopo migliaia di anni di vita in montagna, sia necessario un ripensamento.

Arthur Honegger, SRF

SRF News: È possibile quantificare il rischio crescente nelle Alpi?

Boris Previšić: Gli studi dimostrano che tra il 1900 e il 1980 si sono verificate quattro volte frane di grandi dimensioni, superiori a un milione di metri cubi. Oggi si verifica un evento del genere quasi ogni due anni. Si può supporre che ci sia stato un aumento di almeno dieci volte. Naturalmente questo non è ancora stato dimostrato statisticamente, ma è chiaro che c’è stato un forte aumento.

Boris Previšić Ricercatore specializzato sulle Alpi Boris Previšić è il direttore fondatore dell’Istituto Uri Culture delle Alpi e professore di letteratura e studi culturali all’Università di Lucerna. Da anni conduce ricerche sulla vita nelle Alpi.

Ma non tutte le frane sono dovute al cambiamento climatico. Le frane ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma il cambiamento climatico è certamente la ragione principale per cui ora c’è un tale aumento.

Cosa significa questo per le persone che vivono in montagna? Dovranno abbandonare le loro case?

Bisogna considerare la situazione in modo selettivo e vedere dove sono i luoghi a rischio. In Svizzera siamo relativamente ben preparati quando si tratta di alluvioni e, in alcuni casi, di colate detritiche – tutto ciò che ha a che fare con l’acqua, per così dire. Per quanto riguarda il disgelo del permafrost, sono particolarmente colpiti i pendii ripidi in alta montagna. Si tratta di eventi importanti che non sono così regolari da poter dire che qualcosa accadrà nei prossimi dieci anni.

Le Alpi sono grandi, non si possono monitorare tutte le vette, no?

Non ci sono molti posti con il permafrost. Con circa 2’500 chilometri quadrati, non è nemmeno un decimo delle Alpi. È sufficiente monitorare i fianchi scoscesi, che sono fatti di roccia non proprio stabile.

Le persone che vivono in montagna devono adattarsi di più?

Credo che gli abitanti delle Alpi si siano sempre adattati a queste sfide, che stanno certamente aumentando, ma non al punto da costringere le persone a lasciare le Alpi o intere valli. Non credo che si debba lasciare la Lötschental, ad esempio.

Forse bisogna anche accettare la situazione mentalmente, oppure si può tornare alle tradizioni che si conoscono dall’agricoltura alpina – per esempio, vivere di nuovo in modo parzialmente nomade, abitare in un posto in inverno e in un altro d’estate.

