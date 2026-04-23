“Wikkelhouse” sui tetti degli edifici industriali per combattere la carenza di alloggi

Costruire sui tetti degli edifici industriali? Si tratta di un concetto del tutto nuovo, afferma l'architetto Andreas Zehnder. SRF / Stefan Ulrich

A Baden si tenta di risolvere il problema della penuria di alloggi in modo inedito: un piccolo complesso residenziale in legno verrà costruito sul tetto di un edificio industriale.

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Affitti in aumento, spazio abitativo scarso: i giornali sono pieni di titoli di questo tipo. Ma cosa si può fare per aumentare l’offerta di appartamenti e alleviare la carenza di alloggi nella Svizzera urbana?

All’investitore di Baden Christoph Schoop è bastato affacciarsi alla finestra del suo ufficio nel distretto di Dättwil per concepire un nuovo approccio: costruire sui tetti industriali.

Gli architetti Andreas Zehnder (a sinistra) e Christoph Schoop sono convinti del successo delle “Wikkelhouse”. SRF / Stefan Ulrich

“Nella zona industriale di Dättwil ci sono così tanti tetti che ci sarebbe spazio per 50-70 wikkelhouse”. La “wikkelhouse” è un concetto sviluppato ad Amsterdam: un’unità abitativa piccola e compatta che può essere consegnata con un camion e montata con minimo sforzo. Può essere collegata direttamente alla rete elettrica e idrica.

I modelli originali di wikkelhouse ad Amsterdam erano fatti di cartone pressato. “Wikkele” è il termine olandese che significa “involucro”. A causa degli inverni un po’ più rigidi della Svizzera, le wikkelhouse nella Confederazione sono realizzate in legno. Queste case da 1½ a 2 stanze vengono fabbricate nel canton Uri in pochi giorni.

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Otto wikkelhouse su un unico tetto

Otto di queste unità abitative di 30-35 metri quadrati ciascuna saranno presto costruite nella zona industriale di Baden-Dättwil, sopra un ex fabbrica. Ogni casa avrà una propria terrazza e il tetto sarà accessibile tramite la scala esterna esistente e un ascensore.

Questa visualizzazione mostra come dovrebbe apparire il complesso residenziale in legno. SRF / Stefan Ulrich

Si tratta di uno sviluppo ecologico, afferma Schoop. Case sostenibili in legno e una struttura terrosa di un’altezza compresa tra 40 e 80 centimetri, in modo che le piante possano crescere. Ci saranno anche sentieri, panchine e un parco giochi.

Un mondo bello, nuovo e verde

Il concetto è completamente nuovo, afferma l’architetto Andreas Zehnder. “Il sistema residenziale delle wikkelhouse ci dà l’opportunità di creare un nuovo mondo sul tetto”. È un passo verso una migliore qualità di vita, diversa rispetto alla semplice costruzione di un nuovo piano.

Un mondo bello, nuovo e verde. Ma, mi permetto di dirlo, il quartiere del distretto industriale di Baden non è esattamente invitante. Ci sono due supermercati, un fast-food e, soprattutto, molto traffico: ogni giorno 35’000 auto passano davanti all’edificio su cui sorgeranno le wikkelhouse. Le piccole unità residenziali non saranno un’oasi di pace per i loro abitanti, mi sbaglio?

Posizione centrale, ottimi collegamenti con i mezzi pubblici, soleggiato tutto il giorno. Abitare sul tetto di un edificio industriale presenta dei vantaggi. SRF / Stefan Ulrich

“Siamo in un’area urbana”, afferma l’architetto Andreas Zehnder. “Non ci sono praticamente più aree residenziali libere e prive di inquinamento acustico”. Ma le wikkelhouse sorgono dove c’è sole tutto il giorno e in un luogo vicino ai trasporti pubblici. “I vantaggi superano gli svantaggi”. E l’inquinamento acustico sul tetto è in realtà più attenuato di quanto ci si aspetterebbe.

Anche l’investitore Christoph Schoop sottolinea i vantaggi. Tra questi ci sono anche i costi: gli affitti sono bassi per gli standard di Baden e la domanda per le wikkelhouse è alta. C’è già una lista d’attesa, dice Schoop. “Le richieste provengono da tutti i ceti sociali, abbiamo anche interessati in età della pensione”.

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Trasloco previsto per la primavera del 2027

Se tutto andrà secondo i piani, le wikkelhouse di Baden-Dättwil saranno pronte per essere abitate nella primavera del 2027. A seconda di come funzionerà il progetto, la casa in legno sviluppata su un ex edificio industriale potrebbe diventare un modello da sviluppare altrove.

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